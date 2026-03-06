Brecha salarial: Cifras revelan que un 46.7% de las mujeres en México reciben salario mínimo

El 46.7 por ciento de las mujeres ocupadas perciben hasta un salario mínimo mensual, lo cual refleja la desigualdad frente a los trabajadores varones, ya que solo el 34 por ciento de ellos se encuentran en este rango salarial, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al tercer trimestre de 2025.

Otra muestra de esta disparidad es que, mientras el 33.6 por ciento de los trabajadores que reciben más de uno y hasta dos salarios mínimos son hombres, en las mujeres esta proporción baja al 25.6 por ciento. Las cifras revelan además que, en el rubro de las personas ocupadas que no reciben ingresos, las mujeres son mayoría.

Informalidad y participación laboral

Esta condición se explica en gran medida porque más de la mitad de las mujeres ocupadas se desempeñan en la informalidad, careciendo de prestaciones y seguridad social. El Inegi reveló que, de las 24.3 millones de mujeres en el mercado laboral, el 55.9 por ciento se encontraba en la ocupación informal.

Asimismo, la tasa de participación en el mercado laboral muestra una brecha considerable: se ubicó en 45.7 por ciento para las mujeres, frente al 75.1 por ciento registrado por los hombres.

Desafío y competitividad

Para la empresa de capital humano Manpower, la equidad salarial sigue siendo uno de los desafíos de mayor complejidad, junto con la representación femenina en la alta dirección.

“Cerrar las brechas de género es una estrategia de negocio para sobrevivir y crecer en un mercado laboral cada día más desafiante en atraer talento calificado. Aquellas compañías que lo entienden se vuelven más atractivas para el talento y más eficientes operativamente. La igualdad salarial no es un costo, es una ventaja competitiva”, afirmó Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM.

Añadió que la diversidad de género no es solo una cuestión de inclusión, sino de competitividad empresarial, ya que las mujeres en las empresas fomentan una mayor innovación, amplían la perspectiva en la toma de decisiones y preparan mejor a las organizaciones para enfrentar la volatilidad del mercado.