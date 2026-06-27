Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México; lluvias, protesta y bodas colectivas

El 27 de junio se inició la marcha de la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México. En la edición 48, las y los asistentes recorrerán el Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio de Bellas Artes. Las primeras personas en asistir llegaron al punto de reunión desde las 9 de la mañana. En la congregación de asistentes, se destacaron pancartas de protesta y banderas de arcoíris. Para el mediodía, los contingentes comenzaron la marcha.

Se destacó que al frente de los asistentes, se posicionaron colectivos contra las desapariciones de personas de la comunidad LGBT y contra los crímenes de odio. Se destacó que frente a la entrada del Fan Fest y el Ángel de la Independencia se organizaron bodas colectivas. A causa del Mundial 2026, la presente edición de la marcha del Orgullo tuvo que optar por redirigir el destino final, ya que la plaza del Zócalo de la Ciudad de México está siendo ocupada por las estructuras del FIFA Fan Fest. Sin embargo, asistentes protestaron que la ruta histórica debía ser respetada.

Por ello, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que se facilitaría, bajo un acceso controlado, la entrada a las inmediaciones del Zócalo de la CDMX por vías alternas. ‘Para garantizar una jornada segura y ordenada, el acceso al Zócalo capitalino se realizará de manera controlada, respetando el aforo permitido. Desde este espacio histórico daremos la bienvenida a las y los asistentes que concluirán su recorrido, privilegiando la seguridad y el bienestar de todas las personas. Consulta las rutas de acceso al Zócalo y considera las alternativas de ingreso para contribuir a evitar aglomeraciones. Hagamos de esta celebración una jornada segura, incluyente y en paz’ emitió la Segob CDMX.

Por su parte, en un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, se proporcionaron las rutas de transporte disponibles para aquellos que se dirijan a la Marcha LGBT+ o Fan Fest.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes o enfrentamientos en la marcha del Orgullo LGBT+, por su recorrido en el centro de la CDMX. Sin embargo, se destacó la presencia de lluvias, al igual que operativos antialcohol dentro de la marcha.

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