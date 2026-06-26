Pide Sheinbaum a estados atender a comunidad LGTBIQ+

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    Pide Sheinbaum a estados atender a comunidad LGTBIQ+
    La presidenta llamó a los gobiernos estatales a generar las acciones necesarias para que no haya discriminación. Cuartoscuro

La mandataria destacó que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México participe en las pláticas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que es necesaria la participación de los gobiernos estatales para atender las demandas de la comunidad LGTBIQ+, porque no todo corresponde al Gobierno federal.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que la Secretaría de Gobernación atiende a las personas trans que mantienen un plantón afuera de la dependencia.

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Destacó que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México participe en las pláticas.

“Los ha atendido la Secretaría de Gobernación, no necesariamente Rosa Icela, que ha tenido mucho trabajo, a veces ella personalmente no tiene la posibilidad de atender de manera personal, pero sí han sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, las subsecretarías que corresponden.

“Algunas cosas corresponden al gobierno federal y otras corresponden a los gobiernos estatales”, destacó sobre el plantón donde las personas trans piden atención médica y acceso a terapias de reemplazo hormonal, cirugías de de reafirmación de género, educación, capacitación y políticas que combatan la discriminación.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD TRANS

La mandataria recordó que cuando fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México se puso la primera clínica para personas trans, la cual sigue funcionando a cargo de la administración capitalina, no del IMSS-Bienestar, por considerarse que es un asunto que corresponde a la autoridad local.

“Lo que se está buscando también es, porque la mayoría son de la Ciudad de México, cómo una parte también puede ser atendida por el Gobierno de la Ciudad de México, pero se les ha atendido, no directamente por Rosa Icela, pero sí el equipo de la Secretaría de Gobernación”.

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Agregó que hay que traer a otros gobiernos estatales para que respondan sobre la atención para la comunidad trans.

ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Explicó que en la normatividad que tiene que ver con la no discriminación, sí hay la intervención del gobierno federal, pero hay otra parte que son los gobiernos estatales los que tienen generar las acciones necesarias para que no haya ésta.

“Por eso la idea es que se incorpore al gobierno de la Ciudad, que es principalmente el plantón de personas de la Ciudad de México”, mencionó.

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La presidenta Sheinbaum precisó que en el tema de la vivienda difícilmente se puede hacer un programa especial para personas trans.

Comentó que la idea es que se incorporen al programa de Viviendas para el Bienestar, donde reciben la asesoría de cómo acceder.

“Se trabaja en esa perspectiva, buscando siempre apoyar y que haya inclusión”. Mencionó que los pasaportes se tardan en entregarse porque un requisito es la presentación del acta de nacimiento.

LA DERECHA, SIN VISIÓN: CSP

Previo a la marcha de la comunidad LGTBIQ+ que se llevará a cabo este sábado, la presidenta dijo que no se debe admitir la discriminación bajo ninguna circunstancia y acusó que la derecha es la que visualiza a las personas de una sola manera, sin tener una visión de inclusión y de diversidad.

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“Eso es una característica de la derecha. Y nosotros tenemos una visión de inclusión en todos los sentidos y de apertura de derechos en la medida de lo posible.

“Digo de lo posible porque muchas veces hay limitaciones presupuestales para garantizar, no garantizar, sino abrir nuevos derechos, pero en la medida de lo posible, evidentemente lo que buscamos es la inclusión, la no discriminación y el reconocimiento de los derechos de todas las personas”, comentó.

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