Marchan en contra de Trump en la CDMX con pancartas de ‘No Kings’

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México
/ 28 marzo 2026
    Marchan en contra de Trump en la CDMX con pancartas de ‘No Kings’
    ‘No Kings’ en la Ciudad de México Vanguardia

La movilización ‘No Kings’ fue organizada en el 2025 para protestar contra el régimen de Trump. En los Estados Unidos ha reunido un aproximado de cuatro y seis millones de personas en diferentes estados

El 28 de marzo se reportó la presencia de decenas de personas en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, protestando en contra de las políticas de Trump, con el lema ‘No Kings’.

Aunque dicha protesta tiene su contexto en los Estados Unidos, por la administración del presidente Donald Trump, una concentración de personas de la capital, simpatizantes de la oposición a Trump, marchó en contra de las políticas extranjeras que ha tomado el presidente estadounidense.

La marcha tuvo lugar a las 10 de la mañana, en el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX. El punto de inicio fue el Ángel de la Independencia.

A través de fotografías y publicaciones, se pudo presenciar por redes sociales, la marcha de ‘No Kings’ de la Ciudad de México. En la marcha se destacó a personas con pancartas. Se advirtió a los automovilistas que tomaran rutas alternas.

También se destacó que los asistentes de la marcha protestaron en contra de las expresiones de racismo y las políticas antimigrantes que han caracterizado a la administración de Trump.

Por su parte, también se registró que la misma protesta está teniendo lugar en diferentes puntos de los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Washington D.C. Medios han estimado que el nivel de asistencia en los Estados Unidos sea mayor al que se mostró en la capital mexicana.

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Aunque la protesta de los Estados Unidos retoma las críticas internas sobre el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en ciudades mayormente demócratas, la de México hace protesta contra los ataques militares que se han desarrollado contra Irán, por parte de Israel y los Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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