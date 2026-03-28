Marchan en contra de Trump en la CDMX con pancartas de ‘No Kings’

El 28 de marzo se reportó la presencia de decenas de personas en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, protestando en contra de las políticas de Trump, con el lema ‘No Kings’.

Aunque dicha protesta tiene su contexto en los Estados Unidos, por la administración del presidente Donald Trump, una concentración de personas de la capital, simpatizantes de la oposición a Trump, marchó en contra de las políticas extranjeras que ha tomado el presidente estadounidense.

La marcha tuvo lugar a las 10 de la mañana, en el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX. El punto de inicio fue el Ángel de la Independencia.

A través de fotografías y publicaciones, se pudo presenciar por redes sociales, la marcha de ‘No Kings’ de la Ciudad de México. En la marcha se destacó a personas con pancartas. Se advirtió a los automovilistas que tomaran rutas alternas.

También se destacó que los asistentes de la marcha protestaron en contra de las expresiones de racismo y las políticas antimigrantes que han caracterizado a la administración de Trump.

Por su parte, también se registró que la misma protesta está teniendo lugar en diferentes puntos de los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Washington D.C. Medios han estimado que el nivel de asistencia en los Estados Unidos sea mayor al que se mostró en la capital mexicana.