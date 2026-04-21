Senado avala uso de fondos de trabajadores para vivienda; oposición acusa ‘huachicol’ y opacidad

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/ 21 abril 2026
    Senado avala uso de fondos de trabajadores para vivienda; oposición acusa ‘huachicol’ y opacidad
    Se modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir inversiones y aportaciones de dependencias y entidades públicas. ESPECIAL
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PRI y PAN acusaron riesgo de desvío y concentración de facultades en Infonavit y Fovissste, mientras el dictamen ya fue turnado al Ejecutivo

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Vivienda, reglamentaria de cambios constitucionales de 2024, que prevé emplear recursos de los fondos de los trabajadores para la construcción de “vivienda adecuada”, la cual incluso podrá ser accesible para población que no haya cotizado en el Infonavit y el Fovissste.

El dictamen, de origen presidencial y turnado al Ejecutivo para su publicación, fue señalado por la oposición como un nuevo “huachicol de vivienda”, al considerar que abre la puerta a que el gobierno federal, a través de empresas filiales, compre terrenos y construya o remodele inmuebles para su venta o renta.

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La reforma fue aprobada con 75 votos a favor y 36 en contra. Modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir inversiones y aportaciones de dependencias y entidades públicas, como el Infonavit, en obras de edificación, demolición o rehabilitación de inmuebles.

El texto también contempla financiar la autoproducción de vivienda, adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales y utilizar recursos de sus fondos para enajenar o arrendar viviendas, con el planteamiento de crear condiciones para que personas trabajadoras obtengan un crédito “barato y suficiente”.

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En tribuna, la senadora del PRI, Mely Romero, afirmó que la reforma “no es un avance en derechos, es un caballo de Troya para el despojo financiero” y la calificó como “la gestión de un nuevo huachicol de vivienda”. Sostuvo que “dan permiso a este señor, le entregan las llaves de la válvula de los ahorros de los trabajadores para que el dinero fluya hacia una constructora estatal opaca”.

Por su parte, la senadora del PAN, Gina Campuzano, señaló que Morena y la 4T “agarran una causa justa, un tema bueno y noble y lo aprovechan para meter el abuso”. Agregó que “el artículo 56 le da al Infonavit y al Fovissste facultades para adquirir, rehabilitar, construir, demoler, urbanizar, arrendar y transmitir inmuebles con los fondos de los trabajadores”.

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La oposición sostuvo que el nuevo marco amplía las atribuciones para la intervención pública en el mercado de vivienda y advirtió sobre el destino de los recursos de los fondos laborales, mientras el dictamen quedó en la ruta institucional para su publicación.

La reforma se inscribe en el marco de los cambios constitucionales de 2024 y, de acuerdo con lo aprobado, busca ampliar la oferta y modalidades de vivienda bajo esquemas de inversión y operación que involucran a las entidades públicas vinculadas con el financiamiento habitacional.

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