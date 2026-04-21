Amnistía ve oportunidad ‘histórica’ ante crisis de desapariciones y alerta por militarización

CDMX.- Amnistía Internacional advirtió que México enfrenta una oportunidad “histórica” para atender la crisis de desapariciones, pero también riesgos graves por la militarización de la seguridad y el uso discrecional de la fuerza, al presentar su Informe Anual 2025 y el balance del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, titulado Promesas en marcha, derechos en riesgo. La directora ejecutiva de la organización en México, Edith Olivares Ferreto, llamó a que el Estado aproveche el respaldo internacional y ajuste su rumbo en materia de derechos humanos, al considerar que existe margen para fortalecer capacidades institucionales en áreas clave.

“Hoy en día estamos frente a una oportunidad histórica para que el Estado mexicano cuente con cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones forzadas”, sostuvo Olivares. Añadió que la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU puede abrir un mecanismo internacional de apoyo y afirmó: “Esta solicitud es una oportunidad histórica para el Estado mexicano, pero, sobre todo, una vía de esperanza para los cientos de miles de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos”. La organización también cuestionó la respuesta de algunas autoridades ante ese planteamiento. “Sorprende que algunas autoridades hayan reaccionado de manera negativa en lugar de asumir que la colaboración de mecanismos internacionales abre posibilidades concretas para fortalecer las capacidades institucionales”, dijo la directora.

En su diagnóstico, Amnistía alertó que una estrategia de seguridad sustentada en fuerzas armadas implica riesgos para la población civil y recomendó reformar el marco legal para retirar gradualmente a militares de tareas de seguridad pública, además de establecer, incluso a nivel constitucional, que no participen en labores de seguridad ciudadana. También pidió modificar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para acotar con claridad la actuación de las autoridades. En particular, planteó “delimitar claramente el uso de la fuerza letal”, además de limitar y especificar tipos de armamento permitido y sus usos, así como garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Olivares insistió en que la crisis de desapariciones requiere una respuesta más amplia del Estado y pidió a la presidenta Sheinbaum atender la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Señaló que la colaboración internacional “puede facilitar contribuciones fundamentales” para el abordaje del problema y que esos apoyos “son fundamentales para trazar el camino que eventualmente lleve justicia a las familias”. El informe documentó que la mayoría de las búsquedas recaen en familiares, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos. “Sólo en 2025, se reportó el asesinato de, al menos, siete personas buscadoras”, advirtió la organización. Amnistía concluyó con recomendaciones para combatir la impunidad, proteger a personas defensoras y periodistas, y reconoció que, aunque el actual gobierno recibió un país con una crisis profunda, “algunas medidas que ha adoptado podrían afectar aún más esa delicada situación”.

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