Movimiento Ciudadano se deslinda de la creación del ‘Pase Turístico’ en Nuevo León

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    Movimiento Ciudadano se deslinda de la creación del ‘Pase Turístico’ en Nuevo León
    MC se deslindó de la creación del “Pase Turístico” para que vehículos con placas foráneas circulen en el estado de Nuevo León y aseguró que la medida fue impulsada por legisladores del PAN y PRI. CUARTOSCURO

Tras la polémica, el dirigente de MC en Nuevo León recordó que el proyecto fue votado y aprobado por PRI y PAN en el Congreso estatal

MONTERREY, NL.- Movimiento Ciudadano se deslindó de la creación del “Pase Turístico” para que vehículos con placas foráneas circulen en el estado de Nuevo León y aseguró que la medida fue impulsada por legisladores del PAN y PRI.

Baltazar Martínez Ríos, dirigente de MC en Nuevo León llamó al alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo a asumir la responsabilidad de su partido en la creación de este pase.

Recordó que la propuesta provino de Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pase-turistico-si-es-inconstitucional-abogados-de-nuevo-leon-y-coahuila-EL23395313

“Que alguien, por favor, le avise al alcalde que esa medida la propuso en el Congreso el Coordinador del PAN, Carlos de la Fuente”, expresó el también diputado local de Movimiento Ciudadano.

También mencionó que la iniciativa recibió el respaldo de la totalidad de los diputados del PAN y el PRI por lo que se mostró en contra de que ahora se busque responsabilizar al estado de su implementación.

“El Gobierno del estado lo único que está haciendo es acatar e implementar una ley que los propios panistas crearon, votaron y defendieron en el Congreso”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-sabia-que-iba-a-tener-que-pedir-visa-para-venir-a-nuevo-leon-funcionario-de-escobedo-sobre-pase-turistico-GE23416808

Mencionó que ahora no quieran venir a confundir a los ciudadanos con algo que ellos mismos realizaron.

Recordó que Movimiento Ciudadano se abstuvo de la votación por los cuestionamientos que tenía sobre el proyecto.

“Asuman la responsabilidad de lo que votan, salgan a reconocerlo y acepten que son los creadores de este Pase Turístico”, insistió.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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