Senado va por Ley de Inversión Extranjera y Propiedad Industrial contra la ‘piratería’

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México
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    Senado va por Ley de Inversión Extranjera y Propiedad Industrial contra la ‘piratería’
    En este contexto, se prevén reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, así como con Ximena Escobedo Juárez. Cuartoscuro

Buscan vigilar la inversión extranjera bajo un enfoque de seguridad nacional y endurecer el combate a la piratería

CDMX.- La Comisión de Economía del Senado iniciará el análisis de las iniciativas que proponen reformar la Ley de Inversión Extranjera, así como modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, remitidas al Senado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las iniciativas presidenciales buscan vigilar la inversión extranjera bajo un enfoque de seguridad nacional y endurecer el combate a la piratería y la falsificación comercial de propiedad intelectual.

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En este contexto, se prevén reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, así como con Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de esa misma dependencia federal, a fin de tratar temas como el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

REFORMA EN MATERIA LABORAL DE 2019, UN REFERENTE

Dichas reuniones, en fechas por definir, también podrían sumarse las y los senadores de las comisiones de Agricultura y de Ganadería, para tratar con los referidos funcionarios los temas económicos relacionados con el campo mexicano.

La Comisión de Economía recibió también a consultores y analistas de la C230 Consulting Group, quienes expusieron el “Estudio de investigación en el marco del T-MEC: Conclusiones sobre la implementación y el funcionamiento de las nuevas instituciones de justicia laboral en México”.

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La investigación expone los alcances y pendientes de la reforma en materia laboral de 2019, con la que se fortaleció la justicia en esa materia, a través de la creación de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, además de cumplir con obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.

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