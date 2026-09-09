Marco Rubio advierte que el narco controla zonas de México

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    Marco Rubio advierte que el narco controla zonas de México
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. CUARTOSCURO

El secretario de Estado de EE.UU. advierte que el gobierno mexicano perdió el control de amplias zonas del territorio nacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la violencia en México ha llegado a niveles críticos. Según el funcionario estadounidense, el gobierno mexicano perdió el control de varias regiones del país, las cuales ahora están bajo el dominio de grupos criminales.

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Durante su gira diplomática por países de Américas Latina, el funcionario respondió las preguntas de reporteros donde calificó a los cárteles como organizaciones “narcoterroristas”. Con este término, el gobierno de Estados Unidos equipara la violencia de estas bandas con la de redes de terrorismo internacional.

VIOLENCIA CONTRA AUTORIDADES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Estados Unidos señaló que el problema no se limita al tráfico de drogas. Marco Rubio explicó que estos grupos operan como empresas criminales que atentan contra la seguridad del país y de la población.

”Son organizaciones con estructura corporativa que se especializan en el tráfico de drogas mortales... Son organizaciones narcoterroristas”, declaró el funcionario.

También destacó el peligro que enfrentan los alcaldes y los periodistas en las zonas donde operan estos grupos:

”Son alcaldes mexicanos los que están siendo asesinados, son periodistas mexicanos los que están siendo asesinados; hay partes de México e instituciones comprometidas por estos elementos”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/2-anos-despues-de-fractura-en-el-cartel-de-sinaloa-bajan-perfil-narcos-mexicanos-NK23385800

IMPACTO DE LAS DECLARACIONES DE ESTADOS UNIDOS

Sus declaraciones señalan las problemática del país desde diversos puntos, pues además de la pérdida de control territorial, México enfrente el ataque a las instituciones y reporteros.

El crimen organizado no solo vende drogas, sino que busca controlar a alcaldes, medios de comunicación y oficinas públicas.

Por tal motivo, Estados Unidos afirma que existen zonas donde las autoridades mexicanas ya no tienen presencia ni autoridad, y al llamar “narcoterroristas” a los cárteles, Washington abre la puerta a aplicar medidas de combate más estrictas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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