Marco Rubio advierte que el narco controla zonas de México
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El secretario de Estado de EE.UU. advierte que el gobierno mexicano perdió el control de amplias zonas del territorio nacional
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la violencia en México ha llegado a niveles críticos. Según el funcionario estadounidense, el gobierno mexicano perdió el control de varias regiones del país, las cuales ahora están bajo el dominio de grupos criminales.
Durante su gira diplomática por países de Américas Latina, el funcionario respondió las preguntas de reporteros donde calificó a los cárteles como organizaciones “narcoterroristas”. Con este término, el gobierno de Estados Unidos equipara la violencia de estas bandas con la de redes de terrorismo internacional.
VIOLENCIA CONTRA AUTORIDADES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Estados Unidos señaló que el problema no se limita al tráfico de drogas. Marco Rubio explicó que estos grupos operan como empresas criminales que atentan contra la seguridad del país y de la población.
”Son organizaciones con estructura corporativa que se especializan en el tráfico de drogas mortales... Son organizaciones narcoterroristas”, declaró el funcionario.
También destacó el peligro que enfrentan los alcaldes y los periodistas en las zonas donde operan estos grupos:
”Son alcaldes mexicanos los que están siendo asesinados, son periodistas mexicanos los que están siendo asesinados; hay partes de México e instituciones comprometidas por estos elementos”, afirmó.
IMPACTO DE LAS DECLARACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Sus declaraciones señalan las problemática del país desde diversos puntos, pues además de la pérdida de control territorial, México enfrente el ataque a las instituciones y reporteros.
El crimen organizado no solo vende drogas, sino que busca controlar a alcaldes, medios de comunicación y oficinas públicas.
Por tal motivo, Estados Unidos afirma que existen zonas donde las autoridades mexicanas ya no tienen presencia ni autoridad, y al llamar “narcoterroristas” a los cárteles, Washington abre la puerta a aplicar medidas de combate más estrictas.