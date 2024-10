Mariel, hija de Samuel García y Mariana Rodríguez sufre incidente en Informe; Sandra Cuevas los ‘regaña’

Lo impresionante es oír gritar a tu hijo y no atender de inmediato. ¡Qué sangre tan fría! No es normal su actuar.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Tengo 5 angelitos en el cielo’, Mariana Rodríguez comparte triste suceso familiar

“Lo impresionante es oír, gritar a tu hijo y no atender de inmediato. ¡Qué sangre tan fría! No es normal su actuar” y “Más hubiera sumado cargar a su hija, abrazarla y quitarle con apapachos y besitos el llanto, con la ternura que solo un padre puede dar. Si eso no lo hace por su hija, menos por un gobernado”.