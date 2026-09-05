Realizan audiencia inicial de detenidos por homicidio de Jonathan Meléndez y su familia

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    Realizan audiencia inicial de detenidos por homicidio de Jonathan Meléndez y su familia
    Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Barrientos. Cuartoscuro

Los hombres son investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal

TLALNEPANTLA, EDOMEX.- En los Juzgados Orales de Barrientos se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, relacionados con la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y su familia.

Los hombres son investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal y la audiencia está programada para iniciar a las 12:30 del día de este sábado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-analiza-tipificar-como-delito-el-uso-de-imagenes-intimas-con-ia-FC23300324

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Barrientos, desde la mañana de ayer viernes 4 de septiembre, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les cumplimentó orden de aprehensión.

AUTORIDAD DETERMINARÁ SI CALIFICA DE LEGAL LA DETENCIÓN DE AMBOS HOMBRES

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la FGJEM expondrá al juez los argumentos de la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “Ñ”, quienes habrían causado la muerte de Jonathan Meléndez; de Ana Paula, esposa del músico y que tenía 4 meses de embarazo; de su hija Sofía de 3 años; y de Aleyda, de 21 años y trabajadora doméstica.

$!La audiencia estaba programada para iniciar a las 12:30 del día de este sábado.
La audiencia estaba programada para iniciar a las 12:30 del día de este sábado. Cuartoscuro

La autoridad judicial determinará si califica de legal la detención de ambos hombres y posteriormente se estima que el agente del Ministerio Público solicite la vinculación a proceso de los investigados por la muerte de las cuatro personas, ocurrida la tarde del pasado 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, de la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

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