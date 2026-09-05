Realizan audiencia inicial de detenidos por homicidio de Jonathan Meléndez y su familia

TLALNEPANTLA, EDOMEX.- En los Juzgados Orales de Barrientos se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, relacionados con la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y su familia.

Los hombres son investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal y la audiencia está programada para iniciar a las 12:30 del día de este sábado.