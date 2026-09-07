Paquete Económico 2027 viene con medidas contra evasión fiscal, adelanta Monreal; descarta creación de nuevos impuestos

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México
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    Paquete Económico 2027 viene con medidas contra evasión fiscal, adelanta Monreal; descarta creación de nuevos impuestos
    Será entregado este martes a las 18:00 horas a la Cámara de Diputados, informó el diputado morenista. Cuartoscuro

La bancada de Morena metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio

CDMX.- El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que el Paquete Económico 2027 no contendrá aumentos ni creación de nuevos impuestos, pero sí medidas contra la evasión fiscal.

“Vienen medidas antievasión fiscal, antielusión fiscal, pero hasta este momento, yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos. Es especulación, son posiciones políticas de los grupos parlamentarios que respetamos, pero apenas iniciaremos la discusión, a partir de mañana”, dijo.

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La semana pasada, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio como las frituras, salsas, sopas instantáneas y embutidos, luego que el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, adelantó que había propuestas de legisladores para ajustar esos gravámenes.

BANCADA MORENISTA ESTABLECERÁ CON RESPONSABILIDAD EL DÉFICIT, ASEGURÓ MONREAL

El zacatecano afirmó que su bancada está lista para profundizar la política social que será de más de un billón de pesos y afirmó que establecerán con responsabilidad el déficit.

“Nosotros vamos a seguir profundizando la política social. Es una definición del movimiento. Nunca en la historia había estado una política social tan profunda como la que estamos viviendo. En efecto, va a ser más de un billón de pesos que se distribuye entre los sectores más desprotegidos del país, y nosotros lo vamos a seguir haciendo”, manifestó.

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Cuestionado sobre si en el Presupuesto de Egresos se revisará la asignación recursos de obras emblemáticas desarrolladas en la Administración pasada y que todavía requieren recursos para su funcionamiento, el legislador afirmó que los plazos marcados para ellas se están cumpliendo.

“Evidentemente tenemos plazos que se marcaron desde el momento en que se construyeron las obras, plazos que se están desarrollando y plazos que se están cumpliendo. Pero llegará la discusión de estos temas, sin duda”, dijo.

PAQUETE ECONÓMICO SERÁ ENTREGADO ESTE MARTES

Monreal anunció que el Paquete Económico 2027 será entregado mañana a las 18:00 horas a la Cámara de Diputados y, una vez recibido, las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública definirán la ruta para su análisis y discusión.

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En un video en redes, el Presidente de la Mesa Directiva, el pevemista Raúl Bolaños Cacho, aseguró que realizarán un análisis exhaustivo del Paquete Económico, y adelantó que tratarán de construir un acuerdo para que haya un debate serio y en el que prevalezcan los argumentos y no los insultos ni las descalificaciones.

EN SEPTIEMBRE VOTARÁN VETO A LA DOBLE NACIONALIDAD

Sobre la ruta de la iniciativa en materia de doble nacionalidad, Monreal adelantó que prevén discutirla y votarla en el pleno entre el 21 y 23 de septiembre próximo.

El coordinador morenista detalló que mañana se reunirá la Comisión de Puntos Constitucionales para dictaminar y le darán publicidad al proyecto en la sesión del pleno del próximo miércoles.

Cuidarán, aseguró, los términos legales, los cuales indican que los dictámenes deben de darse a conocer seis antes de su discusión en el pleno.

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“Nosotros vamos a respaldar el proyecto, no le debe quedar duda a nadie de que vamos a respaldar la iniciativa que nos enviara la Presidenta de la República. En Morena estamos convencidos de que es necesario, en este mes de la patria, tener muy clara la vocación de la República y establecer estas prohibiciones”, expresó.

El morenista dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales determinará si realizan o no foros de análisis y discusión de la iniciativa presidencial.

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