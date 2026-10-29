Mario Delgado cuestiona la prueba PISA como guía educativa en México
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El titular de la SEP afirma que es un error supeditar las decisiones del sistema educativo nacional a los indicadores internacionales de la evaluación.
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, aseguró que la prueba PISA no debe utilizarse como la guía principal para definir la educación en México.
Durante su aparición en la Cámara de Diputados, el funcionario califica de equivocado el condicionar las decisiones educativas del país a evaluaciones estandarizadas de organismos internacionales.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) defiende que el proyecto educativo nacional debe enfocarse en realidades locales mediante la Nueva Escuela Mexicana. Delgado explica que los exámenes globales no miden el contexto socioeconómico ni los avances en inclusión educativa que requiere la población mexicana.
OPOSICIÓN CRITICA LOS RESULTADOS ESCOLARES
Diputados de oposición reclaman el estancamiento de México en materias como matemáticas, ciencias y lectura en la evaluación de la OCDE. Los legisladores señalan que la entrega de becas económicas es insuficiente si no viene acompañada de mejoras reales en la calidad de la enseñanza y la infraestructura de las escuelas públicas.
Ante los señalamientos, la SEP argumenta que las mediciones internacionales omiten el impacto social de los nuevos programas gubernamentales. La dependencia destaca acciones como la restricción de comida chatarra en los planteles y el apoyo financiero directo a las familias más vulnerables.
¿QUÉ ES LA PRUEBA PISA Y POR QUÉ GENERA DEBATE?
La prueba PISA es un examen internacional aplicado por la OCDE cada tres años para evaluar los conocimientos de estudiantes de 15 años. México ha participado en esta medición desde el año 2000, registrando variaciones en su rendimiento en comparación con otros países miembros.
Las autoridades educativas atribuyen las caídas recientes en el desempeño escolar a los efectos de la pandemia y al uso excesivo de dispositivos móviles. La postura actual del gobierno federal insiste en revaluar el peso de estas pruebas en la planeación escolar futura.