Mario Delgado cuestiona la prueba PISA como guía educativa en México

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, aseguró que la prueba PISA no debe utilizarse como la guía principal para definir la educación en México.

Durante su aparición en la Cámara de Diputados, el funcionario califica de equivocado el condicionar las decisiones educativas del país a evaluaciones estandarizadas de organismos internacionales.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) defiende que el proyecto educativo nacional debe enfocarse en realidades locales mediante la Nueva Escuela Mexicana. Delgado explica que los exámenes globales no miden el contexto socioeconómico ni los avances en inclusión educativa que requiere la población mexicana.

OPOSICIÓN CRITICA LOS RESULTADOS ESCOLARES

Diputados de oposición reclaman el estancamiento de México en materias como matemáticas, ciencias y lectura en la evaluación de la OCDE. Los legisladores señalan que la entrega de becas económicas es insuficiente si no viene acompañada de mejoras reales en la calidad de la enseñanza y la infraestructura de las escuelas públicas.

Ante los señalamientos, la SEP argumenta que las mediciones internacionales omiten el impacto social de los nuevos programas gubernamentales. La dependencia destaca acciones como la restricción de comida chatarra en los planteles y el apoyo financiero directo a las familias más vulnerables.