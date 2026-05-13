Maru Campos responde a petición de juicio político y arremete contra Morena: ‘Tienen vínculos con el narcotráfico’

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió a la solicitud de juicio político impulsado por la dirigencia nacional de Morena tras la difusión de información relacionada con la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio. A través de un video publicado en redes sociales, la mandataria estatal, María Eugenia Campos Gaván, defendió las acciones de su administración en materia de seguridad y aseguró que su gobierno actúa con apego a la ley. Sin mencionar directamente a Ariadna Montiel, Campos respondió a las críticas y afirmó que existe desinformación y ataques políticos en torno al operativo.

La gobernadora acompañó el video con un mensaje en el que señaló: “Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la investigación y las decisiones que he tomado”. También afirmó que en su administración “no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo obscurito” y sostuvo que continuará trabajando en coordinación con las instituciones del Estado mexicano para preservar la paz y el estado de derecho en Chihuahua. GOBERNADORA DE CHIHUAHUA, MARU CAMPOS, ASEGURA QUE ACTUÓ CON LEGALIDAD En el mensaje difundido en video, Maru Campos aseguró que el operativo fue diseñado y ejecutado por autoridades con atribuciones en materia de investigación criminal y seguridad, y afirmó que no tuvo conocimiento sobre la presunta presencia de personas extranjeras durante las acciones. “Con total transparencia y tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones de experiencia y formación de policía e investigación criminal. En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, declaró. La mandataria agregó que instruyó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos y colaborar con la Fiscalía General de la República. Indicó además que no ha emitido pronunciamientos previos para no interferir en las investigaciones en curso. En su discurso, Campos destacó que el operativo permitió asegurar más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, cifras que, dijo, fueron confirmadas por la FGR.

MARU CAMPOS CRITICA A MORENA Durante el mensaje, la gobernadora también lanzó críticas contra Morena y comparó las acciones de su administración con las acusaciones que, dijo, existen contra integrantes de ese partido. “No es lo mismo desmantelar un narco laboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, expresó. Añadió que mientras Morena “ataca, pone pretextos y busca culpables”, su gobierno continuará enfocado en combatir al crimen, proteger a las familias y fortalecer la seguridad en el estado. Campos afirmó además que no tiene “nada que esconder” y reiteró que la Fiscalía estatal actuará conforme a derecho. “Caiga quien caiga”, señaló. ARIADNA MONTIEL EXIGE ACLARACIONES SOBRE PRESENCIA DE AGENTES EXTRANJEROS; ACUSA DE DESVIAR LA DISCUSIÓN Tras la difusión del mensaje de la gobernadora, Ariadna Montiel respondió mediante redes sociales y cuestionó la presunta participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en Chihuahua. La dirigente de Morena aseguró que el debate no gira en torno al combate al crimen organizado, sino sobre quién autorizó la participación de agentes extranjeros fuera de los mecanismos legales del Estado mexicano. “@MaruCampos_G intenta desviar la discusión. Aquí nadie cuestiona el combate al crimen: el gobierno de la presidenta @Claudiashein ha desmantelado más de 2 mil 500 narcolaboratorios, ¡y lo ha hecho sin entregar un gramo de soberanía nacional!”, escribió. Montiel agregó que, si la gobernadora desconocía la presencia de agentes extranjeros, eso evidenciaría fallas en su administración; mientras que, si tenía conocimiento, deberá explicarlo ante la ciudadanía de Chihuahua. “La pregunta es otra: ¿quién decidió la participación de agentes extranjeros fuera de los mecanismos legales del Estado mexicano? Si no lo sabía, es muestra de un gobierno inepto. Y si sí lo sabía, tendrá que explicarlo ante el pueblo de #Chihuahua, que será quien juzgue”, escribió Montiel.

MARU CAMPOS SE NEGÓ A COMPARECER, PERO ACUDIÓ A REUNIÓN CON ISABEL DÍAZ AYUSO Asimismo, Ariadna Montiel indicó que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso estatal solicitó un informe sobre los hechos y pidió la comparecencia de la mandataria, aunque afirmó que integrantes del Partido Acción Nacional votaron en contra de dicha solicitud. “El Grupo Parlamentario de #MORENA en el Congreso de Chihuahua ha solicitado, de manera institucional, un informe preciso sobre estos hechos; sin embargo, @AccionNacional (Partido Acción Nacional) votó en contra de que dicho informe fuera presentado.” “También se solicitó que compareciera ante el Pleno del Congreso del Estado, pero se negó. En cambio, decidió acudir a Aguascalientes con @IdiazAyuso (Isabel Díaz Ayuso) y los gobernadores de #AcciónNacional.” La dirigente morenista también anunció una marcha pacífica para exigir información sobre lo ocurrido y reiteró que la población merece conocer la verdad respecto a la operación realizada en la Sierra Tarahumara.

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