Va Morena por juicio político contra Maru Campos por caso de agentes de la CIA

Además, a partir del sábado los morenistas arrancarán movilizaciones en la entidad para exigir al Congreso acelerar el juicio político y que la Mandataria estatal pida licencia al cargo.

Morena presentará en los próximos días una solicitud de juicio político contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por la intervención de elementos de la CIA en México.

“El Comité Ejecutivo Nacional ha determinado que en Chihuahua debemos mantener acciones de movilización para plantear también el juicio de desafuero hacia la gobernadora. Lo que aquí ha sucedido es que se ha atropellado la soberanía nacional.

“Lo que estamos planteando es que la seguridad de Chihuahua es una responsabilidad de la Gobernadora. Cuando tomó el cargo, juró cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado y de la nación para desempeñar su cargo. Vamos a plantear el juicio político y le corresponderá a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores resolver el tema”, aseguró la dirigente morenista, Ariadna Montiel.

Aunque la presidenta nacional de Morena aseguró que no se trata de “politizar” el tema, durante el anuncio estuvo flanqueada por los dos principales aspirantes a la Gubernatura: la senadora Andrea Chávez y el Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, quienes estarán dentro de la organización de las protestas.

En conferencia de prensa, los reporteros le insistieron sobre si la intención era desviar reflectores ante lo que ocurre en Sinaloa, y si están solicitando lo mismo para el Gobernador Rubén Rocha.

Montiel guardó silencio, pero ante la lluvia de cuestionamientos en el mismo sentido, se limitó a decir que en Morena no se “encubre a nadie”, pero no actuarán sin pruebas.

“Desde Morena no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que por el tema de Chihuahua señalen que en el caso de Sinaloa hay funcionarios involucrados en ese señalamiento, que sin pruebas aún se planteen acciones en contra del Gobernador”, expuso.

“Nosotros no vamos a permitir que esa sea la mecánica para intervenir en nuestro país. Nosotros sí tenemos claro que esto que hizo la Gobernadora sucedió primero, y después vino lo de Rocha. No encubrimos a nadie, lo repito, pero necesitamos que se establezcan las pruebas para que tengamos una opinión y obviamente la Fiscalía General es la que va a investigar”.

Montiel afirmó que en el caso de Chihuahua sí están todas las pruebas y la legislación es clara en que tenía que informar al Gobierno federal la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo.

Incluso, reiteró, las Fuerzas Armadas mexicanas han desmantelado 2 mil 500 laboratorios y no han “violado” la soberanía.

Ante el cuestionamiento de por qué no estaba el senador Juan Carlos Loera, ex delegado del Bienestar que también aspira a la Gubernatura y ha mostrado diferencias con Montiel, la dirigente argumentó que por cuestiones de tiempo, y porque el tema a difundir rebasaba “la intención de cada quien”.