Matan a balazos a empresario y su esposa en Ixhuatlán, Veracruz

XALAPA, VER.- Un empresario y su esposa fueron asesinados a tiros en el interior de su negocio ubicado en el municipio de Ixhuatlán del Café, ubicado en la zona montañosa central de Veracruz.

El ataque armado ocurrió hoy en la comunidad de Ocotitlán, donde hombres dispararon a las dos víctimas en el interior de la ferretería El Bronce.

En el lugar fueron asesinados Ramón “N” y Flor “N”; en tanto, él o los presuntos asesinos lograron huir del lugar.