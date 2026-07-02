Cae 87% detención de migrantes irregulares en México respecto a 2025

CDMX.- La detención de migrantes irregulares se ha desacelerado drásticamente este año, mientras que los procedentes de Guatemala han desplazado en número a los originarios de Venezuela. De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cifra de detenciones en el primer cuatrimestre del año fue 87 por ciento menor a la del mismo mismo periodo de 2025 y 97 por ciento menor a la de 2024.

Entre enero y abril se registraron 14 mil 506 “eventos de personas en situación migratoria irregular”, por 114 mil 911 en los mismos meses del año previo, y 465 mil 191 en el primer cuatrimestre de 2024. LA MAYORÍA ORIGINARIOS DE GUATEMALA Este año, 22.9 por ciento de los detenidos procedía de Guatemala, 18 de Honduras, 19.7 de Venezuela y 13.2 de Cuba. El 81 por ciento de los detenidos fueron presentados en estaciones migratorias y el 19 por ciento -menores de edad y sus familiares- canalizados a albergues del Sistema DIF.

Más de la mitad fueron detenidos en Chiapas, 5 mil 288, y en Tabasco, 2 mil 016. 74% FUERON DEVUELTOS A GUATEMALA Y HONDURAS La UPM reporta que 4 mil 249 migrantes fueron “devueltos” en el primer cuatrimestre del año, y la cifra incluye a aquellos que fueron deportados y quienes se acogieron al programa de retorno asistido. Casi tres cuartas partes, 74 por ciento, fueron devueltos a Guatemala y Honduras.

Otros 7 mil 873 migrantes son registrados como “no sujetos a devolución”; a 3 mil 948 de ellos se les expidió un “oficio de salida” para que abandonasen el país por su cuenta en un plazo de 30 días, 734 iniciaron procedimientos de regularización migratoria y 506 presentaron solicitud de refugio.

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