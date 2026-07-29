Mayor parte de nueva producción de KIA va para mercado nacional, aclara Sheinbaum

La precisión se realizó durante la Mañanera del Pueblo , donde el Gobierno federal y directivos de KIA México presentaron oficialmente la inversión de más de 649 millones de dólares que realizará la empresa surcoreana para producir el modelo EV3 en territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mayor parte de la producción del nuevo vehículo eléctrico que KIA fabricará en Nuevo León estará destinada al mercado mexicano y no a la exportación, como parte de la estrategia para impulsar la movilidad eléctrica en el país.

El proyecto representa uno de los anuncios más importantes para la industria automotriz durante este año, ya que además de ampliar la capacidad de producción de la planta de Pesquería, busca fortalecer la presencia de vehículos eléctricos en el mercado mexicano.

LA PRIORIDAD SERÁ EL MERCADO NACIONAL

Durante la presentación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el contenido nacional del nuevo vehículo comenzará con un 27 % y aumentará de manera gradual conforme avance la producción.

El funcionario comentó que la fabricación del EV3 podría abastecer tanto al mercado nacional como a otros destinos de exportación. Sin embargo, la presidenta puntualizó que el principal objetivo es atender la demanda interna.

”La idea es fortalecer la incorporación de vehículos eléctricos, entonces [...] la mayor parte es para el mercado nacional”, declaró Claudia Sheinbaum, al responder sobre el destino de las unidades que serán ensambladas en México.

EL CONTENIDO NACIONAL CRECERÁ DE FORMA PAULATINA

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el incremento progresivo del contenido nacional, es decir, la participación de componentes y proveedores mexicanos en la fabricación del vehículo.

Este elemento cobra relevancia en el contexto de las reglas comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establecen porcentajes mínimos de contenido regional para acceder a beneficios arancelarios en las exportaciones.

Aunque este requisito suele ser determinante para los vehículos destinados al mercado estadounidense, la mandataria explicó que el enfoque principal del proyecto será impulsar la disponibilidad de automóviles eléctricos dentro de México.

KIA MANTIENE PLANES DE EXPANSIÓN EN AMÉRICA

Además del mercado mexicano, Marcelo Ebrard señaló que la empresa contempla ampliar su presencia en otros países del continente una vez que la producción alcance una mayor capacidad.

El secretario indicó que, a futuro, la compañía analiza la posibilidad de exportar el modelo eléctrico hacia mercados de América Latina, además de mantener abierta la opción de comercializarlo en Estados Unidos.

La inversión anunciada por KIA forma parte de la estrategia de crecimiento de la armadora en México y coincide con los planes del Gobierno federal para consolidar al país como un centro de producción de vehículos con tecnologías de bajas emisiones.

LA MOVILIDAD ELÉCTRICA GANA TERRENO EN MÉXICO

La fabricación del EV3 representa un paso más dentro del proceso de transformación de la industria automotriz mexicana hacia tecnologías más sustentables.

Con esta inversión, KIA busca fortalecer su presencia en el segmento de vehículos eléctricos, mientras que el Gobierno federal apuesta por ampliar la oferta de este tipo de automóviles para los consumidores nacionales.

El proyecto también contribuirá a reforzar la cadena de suministro automotriz en Nuevo León, una de las entidades con mayor concentración de empresas dedicadas a la fabricación de vehículos y autopartes.