Niega Claudia Sheinbaum censura con lineamientos a medios: ‘Es absolutamente falso’

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    Niega Claudia Sheinbaum censura con lineamientos a medios: ‘Es absolutamente falso’
    La CIRT acusó riesgos por el contenido de los lineamientos, pero la mandataria aseguró que lo único que se busca es proteger a las audiencias. CUARTOSCURO

La Presidenta dio a conocer que lineamientos solo tienen como objetivo garantizar el derecho de las audiencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno federal busque censurar con los lineamientos sobre los “Derechos de las Audiencias” contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal argumentó que este esquema garantiza únicamente el derecho de las audiencias.

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“Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias.

“Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”, aseguró Sheinbaum en conferencia mañanera.

Ayer, el Gobierno federal presentó los “lineamientos” que en los hechos buscan censurar a concesionarios de radio y televisión, la regulación incluso podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, como las redes sociales.

“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, las plataformas tampoco están en esta regulación y son temas que están también a discusión de la sociedad”, señaló ayer la Mandataria federal en su conferencia mañanera.

Las medidas exigen a los medios no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, y aclarar cuando un contenido sea una noticia, opinión o publicidad.

Además obliga a los medios a contar con un “código de ética” y designar “defensoras de las audiencias” o serán castigados y multados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), integrada con funcionarios afines a la 4T.

Los “lineamientos” para controlar a los medios fueron sometidos a una “consulta pública” desde ahora y hasta el próximo 21 de agosto.

Sobre las multas a imponerse, este miércoles Sheinbaum aclaró que las multas son una de las partes más polémicas a tomarse en cuenta, pues deberá verse quién y cómo se podría sancionar a una empresa.

“Hay un tema que tiene que ver con las multas. Por eso, se puso a consulta -que ya venía desde la ley- quién pone las multas, que es la parte más polémica. Por eso, se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta.

“Pero, si se fijan, pues es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar. Si no es verdad lo que pusiste, tiene que haber derecho de réplica del propio medio, a la persona, o tomar las medidas internas para decir: ‘a ver, esto que dijimos no es información, es una opinión’”, mencionó.

La titular del Ejecutivo federal dijo que habrá “candados” para evitar que las críticas al Gobierno sean interpretadas como violación al derecho de las audiencias.

“Habrá candados para que una crítica incómoda al Gobierno no pueda ser interpretada como una violación a la audiencia, pero ni siquiera es el Gobierno, son las audiencias, es el pueblo, es la gente; es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decirle ‘oye, quiero mejorar el derecho a la información’”, agregó.

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