Médicos residentes, con jornadas laborales de 120 horas consecutivas; los esclavos de la salud

Un grupo de médicos residentes de la especialidad de neurocirugía dieron consulta, por horas, con un vendaje en la cabeza en un hospital público del Estado de México.

‘Mañana, pase de visita con capelina. Como una verdadera cofradía’, les ordenó el médico titular de la especialidad a través de WhatsApp en 2021.

Aquel vendaje, que suele colocarse en pacientes, funcionó como uno de los castigos que el médico, profesor titular, les propinó durante su residencia. ‘La humillación se fue haciendo más fuerte’, recuerda Samuel, afectado a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad.

Los residentes son médicos certificados, han cursado años de entrenamiento antes de llegar a una especialización como neurocirugía. Son trabajadores reconocidos por la Ley Federal del Trabajo y estudiantes respaldados por instituciones educativas como la UNAM, entre otras universidades públicas y privadas.

Sin embargo, sus derechos humanos y laborales suelen verse afectados, dejando secuelas como problemas de salud mental y un ciclo de violencia que impacta también a usuarios del sistema.

Este grupo de residentes de neurocirugía, por ejemplo, llegó a tener jornadas laborales de hasta 120 horas consecutivas, asegura un denunciante. Su labor no era así de demandante por sí misma, obedecían las órdenes del titular del curso.

En los chats de WhatsApp a los que se tuvo acceso para este reportaje, aún hay rastros de mensajes a altas horas de la noche en los que les pedía comprobar que nadie había salido del hospital. ‘Me hacen quedar como pend..., se quedan de guardia todos. Me mandan foto de todos a las 11 pm, a las 3 am y a las 5 am’. Los médicos estudiantes también eran obligados a enviar su ubicación en tiempo real.

Hubo quejas ante las jefaturas de enseñanza y ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, pero se desestimaron. La autoridad determinó que no había elementos suficientes para sancionar. Tras levantar la voz por los abusos que pusieron en riesgo su salud física y mental, Samuel fue dado de baja injustificadamente.

Para esta investigación se obtuvo evidencia de todos los casos presentados a lo largo de este reportaje; sin embargo, se optó por la protección de la identidad de los denunciantes para evitar entorpecer sus procesos legales y/o académicos.

Entre 2018 e inicios de 2025, los OIC del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Salud federal (Ssa), así como hospitales regionales y generales como: el Gea González y el Dr. Eduardo Liceaga, han recibido 202 quejas por parte de residentes, poco más de la mitad (114) en los últimos dos años. Ni la Sedena ni la Semar reconocieron quejas ante sus OIC.

Señalar los abusos cometidos se ha traducido en pocas sanciones o cambios en la dinámica interna. Un 50% de las quejas se archivaron por “falta de elementos”, según la información recibida vía transparencia.

Por ejemplo, en 2023 un grupo de residentes adscritos al Hospital Regional 1° de octubre del ISSSTE envió un escrito de queja a varias áreas, incluyendo al OIC. Narraron cómo un médico amenazó y castigó arbitrariamente a los residentes de primer año prohibiéndoles salir de las instalaciones luego de que estos se negaran a comprarle una impresora y otros insumos médicos.

Mostraron cómo tuvieron que pagar comidas de hasta 6 mil pesos para los médicos de mayor rango y una cena de fin de año, valuada en 52 mil pesos, como parte de estas dinámicas de poder. Sobrenombres, insultos y amenazas se convirtieron en su cotidianidad. Además de la violencia sicológica y el hostigamiento laboral, denunciaron acoso sexual.

En los 301 días después, el OIC archivó la denuncia por “falta de elementos”, según se pudo corroborar en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec).

ENTRE MALTRATOS Y AMENAZAS

Los residentes son profesionales que aprueban el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), una evaluación competida que pocos logran superar. Así llegan a los hospitales públicos y a algunos privados, lugares donde debe haber los insumos académicos y prácticos para dominar el área de su interés. De este proceso surgen cardiólogos, pediatras, neurólogos, entre otros especialistas fundamentales para el sistema de salud. Aunque reciben un sueldo, para el sistema son becarios.

La información obtenida vía transparencia da cuenta de la decisión del gobierno mexicano de incrementar el número de residentes a nivel nacional. Entre 2018 y 2020 cada año había, en promedio, 27 mil residentes repartidos en hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y la Ssa.

A partir de 2021 incrementó el número a consecuencia de la política gubernamental de aumento de plazas para estudiar una especialidad. Los datos recabados muestran que para 2024 había más de 53 mil residentes, la mayoría en el IMSS (26 mil 964), Ssa (17 mil 902) y el ISSSTE (8 mil 610).

Pese a su importancia en el sistema público, cualquier inconformidad suele ser acallada. Aunque se solicitó a las diversas dependencias que informaran las quejas que han recibido en sus áreas de enseñanza, la mayoría dijo no tener información, solo la Ssa y la Marina reconocieron que estas quejas existen.

La Ssa envió un listado de las quejas de 2023 y 2024 en el que se encontraron 91 registros en los que los residentes denuncian abusos de autoridad, acoso laboral, discriminación, bajas injustificadas, castigos, desprestigio, amenazas y ambientes inseguros.

En 29 de estos casos la resolución fue el cambio de sede de los afectados. 16 quejas no procedieron y, en el resto, se señala que el hospital se compromete a mejorar y atender la queja.

La Semar reconoció cinco quejas en el Centro Médico Naval y su Hospital General por acoso y hostigamiento laboral, bajas académicas y conductas irregulares. ‘Cuando los médicos quieren poner en el escenario nacional sus necesidades, que a veces son las del paciente o del hospital, se quedan solos. Tenemos residentes que abandonan su labor, que se suicidan, que consumen drogas por la presión. Estamos formando médicos especialistas violentos’, refuerza Donovan Casas Patiño, médico y presidente de la mesa directiva de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural (Redsacsic).

Se buscó a las dependencias que aceptan residencias médicas para conocer los mecanismos de prevención y atención a estas dinámicas, solo respondieron Ssa y Marina, que aseguran promover ambientes libres de violencia.

APELAR AL CAMBIO

En 2019 surgió uno de los movimientos nacionales más recientes de médicos residentes, por problemas con sus pagos. Con la comunicación que permitían las redes sociales, pronto entendieron que el problema era más profundo, la mayoría enfrentaba diariamente hostigamiento y acoso. Desde lo que nombraron Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) pidieron que se reconocieran sus derechos laborales, que se limitaran las horas de trabajo para tener calidad de vida y que hubiera una revisión de cómo se desarrollaban las residencias para cuidar a los médicos, pero también a los pacientes. Enviaron propuestas de modificación a la ley, escritos a las Cámaras de Senadores y Diputados, amparos, demandas.

‘Nos mandaron por un tubo’, señala Amparo Vera, médico especialista en medicina interna que formó parte del movimiento.

Lo que sí lograron fue difundir los derechos que tienen e impulsar quejas por casos de violencia ante las jefaturas de enseñanza y OIC.

‘Las quejas sirven de antecedente, pero en la mayoría de los casos no se traducen en cambios. El mismo sistema expulsa a quienes alzan la voz’, recalca Emilio Matlalcuatzi, abogado que se ha especializado en la defensa de los derechos laborales de los médicos en formación.

‘Esto es un problema de salud pública. Médicos y usuarios estamos en el mismo barco, porque se impacta la calidad de la atención, pues al tener personal agotado crece el riesgo inherente de cometer errores no intencionales’, advierte la doctora Vera, quien ha continuado con su labor concientizando sobre la necesidad de cambiar la dinámica laboral-educativa que ha establecido el sistema de salud mexicano.

Así, aquellos que se encargan de la salud de la mayoría de la población lo hacen en condiciones de violencia, acoso, humillación. Consultan entre depresión, ataques de ansiedad y otros problemas de salud. En México, los médicos en formación están agotados.

DATOS

53 mil médicos residentes se registraron en el sistema público de salud en 2024.26 mil estudiantes registró el IMSS. Es la institución que prepara a la mayoría de especialistas.