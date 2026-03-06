$!Simulador del INEGI revela el verdadero valor económico de labores domésticas y de cuidado

“Cada día, las mujeres dedican 16.000 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo”, de acuerdo con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres). Los roles de género socialmente aceptados desde la historia, dictan que las mujeres deben dedicarse a las actividades del hogar, entre las que se encuentran la limpieza, cocina, cuidado de infancias y personas de edad. Esto equivale a horas masivas de inversión que, en realidad tienen un valor. TE PUEDE INTERESAR: Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara El trabajo no remunerado sostiene la vida diaria no solo de una misma, sino de su familia: hijos, pareja, padres. Por ello, ante el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, es importante recordar y definir que el tiempo es costoso... y más de lo que una puede llegar a pensar. En este sentido, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) lanzó una herramienta útil que funciona como una calculadora, que nos ayudará a deducir a cuánto equivale monetariamente el trabajo hogareño.

SIMULADOR DE VALOR ECONÓMICO DEL TRABAJO NO REMUNERADO DEL INEGI... DESCUBRE CÓMO USARLO El Simulador de Valor Económico “tiene como propósito coadyuvar a la comprensión del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar para brindar bienestar a sus integrantes, a partir del conocimiento del valor que aportamos individualmente con las labores domésticas y de cuidados de manera cotidiana”. Para usarlo, basta seguir los siguientes pasos: 1. Ingresa al portal: https://www.inegi.org.mx/app/simuladortnrh/. 2. Identifícate: El simulador permite que te identifiques como hombre o mujer. 3. Rellena las casillas en la columna “Horas” con el tiempo que dedicas a la tarea indicada en la fila: Recuerda que debes ingresar las horas enteras, sin decimales, y que el tiempo debe ser el que se dedica por semana, NO por día. 4. ¡No te pases!: Recuerda que el total de horas no puede rebasar el límite preestablecido, que es 168 horas a la semana. Si introduces más de 112 horas a la semana, aparecerá un mensaje de alerta para revisar el registro. 5. El clic final: Cuando finalices el llenado de las casillas, da clic en “Realizar simulación”. Será entonces cuando la calculadora arroje los resultados del valor económico de tus labores domésticas y de cuidados en el hogar.

ESTAS SON LAS TAREAS QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN EL SIMULADOR DE VALOR ECONÓMICO DEL TRABAJO NO REMUNERADO DEL INEGI El simulador incluye estas tareas que, a su vez, describen otras tantas. Para saber identificar a qué se refieren más específicamente, puedes dar clic en el signo de “+”. 1. Proporcionar alimentos. 2. Proporcionar limpieza y mantenimiento a la vivienda. 3. Proporcionar limpieza y cuidado de la ropa y calzado. 4. Proporcionar compras y administración del hogar. 5. Proporcionar cuidados y apoyo. 6. Proporcionar ayuda a otros hogares y trabajo voluntario. TE PUEDE INTERESAR: 8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México AHORA SÍ... QUÉ ES EL TRABAJO NO REMUNERADO ONU Mujeres indica que el trabajo no remunerado, en especial el trabajo de cuidados, se trata de tareas que realizan mayoritariamente las mujeres y niñas sin percibir remuneración alguna por ello. Además de las “actividades básicas”, incluye la llamada “carga mental”, que es la organización de los horarios y la previsión de las necesidades del hogar o de la comunidad. “Aunque es esencial para la vida, gran parte de este trabajo diario exige un importante esfuerzo físico y emocional, así como habilidades específicas. Aun así, pasa desapercibido y se da por sentado. Si verdadero valor económico y social permanece oculto y no se contabiliza”, indica la ONU Mujeres.

CONSECUENCIAS PARA LAS MUJERES La inversión de tiempo en el trabajo no remunerado deja un rastro de consecuencias, entre las que se encuentran: 1. Pobreza de tiempo: Las mujeres disponen de menos tiempo para el aprendizaje, el trabajo dignamente remunerado, el descanso o la participación ciudadana. 2. La penalización de la maternidad: La maternidad suele marcar un punto de inflexión en los ingresos de una mujer. 3. Pérdida de potencial: Cada hora adicional de trabajo de cuidados no remunerado reduce en un 38 por ciento las posibilidades de una mujer de entrar a un empleo remunerado y en un 34 por ciento sus opiniones de acceder a la educación superior. 4. Estrés y agotamiento: Las largas horas de trabajo doméstico y cuidado de otras personas, con poco tiempo de descanso y reconocimiento, dejan a muchas mujeres agotadas y al límite de sus fuerzas en lo que a menudo se denomina el desgaste de la persona cuidadora. Entre las propuestas de la ONU para cambiar estas acciones, se encuentran el reconocer, reducir, redistribuir, recompensar, representar y dotar de recursos.

LA IMPORTANCIA DE RECONOCER EL VALOR DEL TRABAJO NO REMUNERADO Más allá de buscar el bienestar diariamente, el trabajo no remunerado que hacen las mujeres superaría el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de algunos países, siendo incluso una fracción mayor a la de sectores enteros, como las industrias manufactureras y de transporte. TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo La Organización de las Naciones Unidas destaca que, pese a las cifras, “esta labor esencial sigue siendo en gran medida invisible en las estadísticas y los presupuestos nacionales, y esa invisibilidad es uno de los principales motores de la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, con consecuencias de por vida para las mujeres”. Aunado a esto, es importante mencionar que no contabilizar el trabajo no remunerado, el tiempo, las oportunidades y los ingresos de las mujeres se reducen considerablemente. La omisión limita las horas que disponen las mujeres y niñas para el aprendizaje, el ocio y el descanso, al tiempo que las relega a trabajos precarios y mal remunerados. – “Cuando el trabajo de cuidados cuenta, las mujeres también. Cuando valoramos esta labor, valoramos a las personas que hacen que el mundo siga funcionando”: ONU Mujeres.

Publicidad