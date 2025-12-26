Senado avala reforma para prohibir uso comercial de imagen y datos de menores en escuelas sin consentimiento

La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la senadora Cynthia López Castro para prohibir el uso de la imagen, voz y datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales en escuelas públicas y privadas, salvo que exista consentimiento previo, expreso e informado por escrito de madres, padres o tutores.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la protección de la niñez frente al uso indiscriminado de fotografías, videos, testimonios y otros datos en redes sociales, publicidad institucional, páginas web y materiales de mercadotecnia escolar.

“La niñas y los niños no son anuncios ni herramientas de marketing. Su imagen, su voz y sus datos personales son derechos que deben protegerse, no explotarse”, afirmó la legisladora de Morena, secretaria de la Comisión de Educación.

INCREMENTAN CENTROS EDUCATIVOS EL USO DE IMÁGENES DE MENORES DE EDAD SIN AUTORIZACIÓN

López Castro explicó que la reforma responde a una práctica cada vez más frecuente en centros educativos, especialmente privados, donde se utilizan imágenes y contenidos de estudiantes para promocionar servicios educativos sin el consentimiento informado de las familias.

De acuerdo con la senadora, este tipo de difusión puede exponer a los menores a riesgos como al acoso digital, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales y manipulación de imágenes mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

QUÉ ESTABLECE LA REFORMA EN CONTRA DEL USO COMERCIAL DE IMAGEN Y DATOS DE MENORES EN ESCUELAS

El dictamen aprobado adiciona el Artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, señalando que ninguna escuela podrá utilizar, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de estudiantes menores de edad con fines comerciales.

Entre los puntos centrales se establece que:

- El uso de estos materiales solo será posible con autorización previa, expresa, informada y por escrito de madres, padres o tutores.

- El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento, sin que ello afecte la situación o derechos escolares del estudiante.

- La restricción aplica a cualquier medio físico o digital, incluidas redes sociales y plataformas electrónicas.

La iniciativa se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4º de la Constitución, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación mexicana en materia de protección de datos personales.

“Esta reforma pone límites claros: la escuela es un espacio de aprendizaje y protección, no una vitrina comercial. Estamos cerrando una laguna legal y colocando a la niñez en el centro de la política educativa”, expresó la senadora.

Tras su aprobación en comisiones, la iniciativa será turnada al pleno del Senado de la República en el próximo periodo de sesiones. Posteriormente, deberá ser enviada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

ANTECEDENTES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DDE LA NIÑEZ

En febrero de 2020, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado dirigido a los medios de comunicación para reforzar la protección de imágenes y datos personales de menores de edad.

El documento recordó que, en cumplimiento del interés superior de la niñez, los medios deben evitar la difusión de imágenes, voz, nombre o datos personales de niñas, niños y adolescentes, aun cuando estos sean modificados o difuminados.

También indicó que no está permitido difundir datos relacionados con delitos, ya sea que los menores sean víctimas, testigos o presuntos responsables, y solicitó evitar contenidos que puedan generar discriminación, estigmatización o criminalización.

La dependencia señaló que estas disposiciones también aplican a medios digitales, y que su cumplimiento es monitoreado conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, Gobernación reiteró su respeto a la libertad de expresión y de prensa, subrayando que las medidas buscan proteger el derecho a la intimidad de la niñez en México.