Elige la FIFA a ‘Merlín’ como Embajador de México en el Mundial
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Del estadio a Palacio Nacional: el pato viral ‘Merlin’ recibe invitación de Claudia Sheinbaum para asistir a La Mañanera
Una vez más, la atención y el poder de las redes sociales crearon un nuevo personaje, aunque esta vez se trata de una mascota que no esperaba alcanzar una popularidad masiva: ‘Merlín’, el pato fanático del fútbol.
Y por más bizarro que parezca, fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien aseguró que busca al pato ‘Merlín’ y a sus dueños para invitarlos a una conferencia mañanera, luego de que se volviera viral en el país por su presencia en eventos relacionados con el Mundial, tanto que estuvo como invitado especial en el programa Hoy de Televisa.
Con este fenómeno viral queda claro que este evento deportivo y de entretenimiento sigue dejando huella, incluso en el ámbito de las redes sociales.
¿QUÉ PASÓ CON EL PATO ‘MERLÍN’
Fue durante la transmisión del programa de Hoy en donde su dueña Karla, que se confirmó que el pato fue elegido por la FIFA para ser Embajador de México, en el evento mundial.
Durante su conferencia de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció al pato Merlín como un símbolo de la cultura mexicana.
“Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor; la voy a invitar (a su dueña), Karla se llama, a que traiga a ‘Merlín’ aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos”, expresó.
“Ayer estaba viendo una fotografía de patos con las distintas camisetas de la liga de Canadá, que ya se venden. Entonces es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos”, agregó.
“Lo que está pasando en México es un mensaje al mundo: vengan a vivir México”, señaló Claudia Sheinbaum al hacer referencia a la figura del pato, al que incluso le han dedicado un corrido que puede encontrarse en YouTube. (Con información de El Universal)