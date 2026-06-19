Elige la FIFA a ‘Merlín’ como Embajador de México en el Mundial

Una vez más, la atención y el poder de las redes sociales crearon un nuevo personaje, aunque esta vez se trata de una mascota que no esperaba alcanzar una popularidad masiva: ‘Merlín’, el pato fanático del fútbol.

Y por más bizarro que parezca, fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien aseguró que busca al pato ‘Merlín’ y a sus dueños para invitarlos a una conferencia mañanera, luego de que se volviera viral en el país por su presencia en eventos relacionados con el Mundial, tanto que estuvo como invitado especial en el programa Hoy de Televisa.

Con este fenómeno viral queda claro que este evento deportivo y de entretenimiento sigue dejando huella, incluso en el ámbito de las redes sociales.