Sheinbaum felicita al Pato Merlín en la mañanera... ‘Es un símbolo de nuestra cultura’

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    Sheinbaum felicita al Pato Merlín en la mañanera... ‘Es un símbolo de nuestra cultura’
    El Pato Merlín, convertido en fenómeno viral rumbo al Mundial 2026, llegó hasta la conferencia de Claudia Sheinbaum, quien lo reconoció como un símbolo cultural inesperado y celebró también el triunfo de la Selección Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la viralidad del Pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026, y felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño

La conferencia matutina en Palacio Nacional tuvo un momento poco habitual cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al ahora famoso Pato Merlín, una figura inesperada que ha ganado popularidad en redes sociales rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

El personaje, un pato de dos años que se volvió viral durante las celebraciones del triunfo de México sobre Sudáfrica, ha sido adoptado por usuarios como una especie de mascota no oficial del torneo, apareciendo en memes, videos y publicaciones relacionadas con la Selección Mexicana.

Sheinbaum no dejó pasar el fenómeno y lo mencionó durante su conferencia con un tono relajado, reconociendo el alcance que ha tenido en la conversación digital reciente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pura-felicidad-sheinbaum-felicita-a-la-seleccion-mexicana-por-su-triunfo-ante-corea-del-sur-en-el-mundial-2026-OG21506855

Se volvió viral, una mascota que no estaba contemplada, se volvió famosísimo”, expresó la mandataria al hablar del curioso personaje.

EL PATO MERLÍN, ENTRE MEMES Y CULTURA POPULAR

Lo que comenzó como una aparición espontánea en redes sociales terminó convirtiéndose en un símbolo popular entre aficionados al fútbol, especialmente tras la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Desde entonces, el Pato Merlín ha sido reinterpretado en distintos formatos digitales, desde ilustraciones hasta montajes que lo colocan como una figura representativa del ambiente mundialista en México.

Para la presidenta, este tipo de fenómenos reflejan parte de la identidad cultural del país y la forma en que la población se apropia de los símbolos cotidianos.

Claudia Sheinbaum consideró que el pato Merlín representa ‘cómo somos los mexicanos (...) Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura’”, se destacó durante la conferencia.

La referencia abrió una breve pausa en la agenda informativa habitual de Palacio Nacional, donde el ambiente futbolero se mezcló con la conversación política del día.

FELICITACIÓN A LA SELECCIÓN MEXICANA TRAS SU TRIUNFO

Además del comentario sobre el fenómeno viral, la presidenta también dedicó un mensaje a la Selección Mexicana, que aseguró su liderato en el Grupo A tras vencer 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara.

Con ese resultado, el conjunto nacional garantizó su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un partido programado en el Estadio Ciudad de México.

Sheinbaum aprovechó el espacio para reconocer el desempeño del equipo y el impacto emocional que ha generado entre la afición en todo el país.

¡Muchas felicidades a la Selección Nacional por el juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México!”, expresó durante la conferencia.

La mandataria también compartió que el encuentro lo siguió desde Palacio Nacional junto a su esposo, en lugar de asistir a un Fan Fest como en otras ocasiones.

DEL VIRAL AL SIMBÓLICO: EL IMPACTO DIGITAL DEL MOMENTO

El caso del Pato Merlín se ha convertido en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden transformar figuras casuales en símbolos colectivos, especialmente en contextos deportivos de alta exposición como un Mundial.

Su popularidad ha crecido en paralelo a los resultados de la Selección Mexicana, generando una narrativa digital que mezcla humor, identidad y fútbol.

Aunque no se trata de una mascota oficial del torneo, su presencia en la conversación pública ha sido suficiente para posicionarlo como uno de los elementos más comentados del entorno mundialista en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-sheinbaum-la-gran-escapada-el-buen-fin-del-turismo-con-descuentos-y-premios-HG21507132

DATOS CURIOSOS

· El Pato Merlín comenzó a viralizarse tras las celebraciones del triunfo de México sobre Sudáfrica el 11 de junio.

· En redes sociales ha sido adaptado en memes, ilustraciones y videos relacionados con la Selección Mexicana.

· El fenómeno coincidió con el buen desempeño del equipo nacional en el Grupo A del Mundial 2026, lo que amplificó su popularidad digital.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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