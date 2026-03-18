‘Metro estará listo para el Mundial’, asegura Adrián Ruvalcaba del STC

A 85 días del arranque del Mundial de Futbol, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcaba, aseguró que los trabajos de mantenimiento en la red estarán concluidos a tiempo para dar servicio eficiente a aficionados y visitantes, pese al incremento de usuarios previsto.

Explicó que la preparación con motivo de eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 implica reforzar tanto la infraestructura como los protocolos de operación.

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Entrevistado en el Senado de la República, el funcionario reconoció, por otra parte, que uno de los principales retos operativos del Metro es la temporada de lluvias, particularmente en la Línea A, donde existen afectaciones recurrentes por acumulación de agua. Explicó que en la zona de La Paz no hay un sistema de drenaje adecuado, lo que afecta la circulación de los trenes.

‘El Metro sin duda tiene una afectación importante. Es un tema de gravedad, el agua cae por gravedad, tenemos afectaciones importantes, sobre todo en línea en la zona de La Paz, en donde esa zona no tiene drenaje y entonces toda el agua se concentra en el cajón del Metro. Recordar también que para nosotros es muy importante que el mantenimiento de las estaciones se mejore, por eso la prioridad de invertir recursos en estas estaciones y bueno pues vamos a seguir trabajando. El Metro requiere mantenimiento de manera permanente’, explicó.

Rubalcaba descartó que el funcionamiento general del sistema esté en riesgo en la próxima temporada de lluvias y anunció que ya se destinan recursos para mejorar estaciones e infraestructura.

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Con relación al colapso de la Línea 12, en mayo de 2021, que provocó la muerte de 26 personas, Rubalcaba rechazó que actualmente existan riesgos derivados de fisuras detectadas en algunos tramos elevados. Dijo que no representan un peligro estructural, ya que, de acuerdo con los dictámenes técnicos disponibles, la línea es ‘completamente segura’.