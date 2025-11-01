Mexicanos en EU equilibran tradición y modernidad en celebraciones del Día de Muertos

NUEVA YORK- Este fin de semana, familias mexicano-estadounidenses en todo Estados Unidos se reunirán para recordar a sus ancestros con altares, cempasúchiles y calaveritas de azúcar por el Día de Muertos. En los últimos años, la celebración se ha vuelto más comercializada, lo que hace muchos en la comunidad se pregunte cómo preservar una tradición centenaria al tiempo que evoluciona para mantenerla viva.

El Día de los Muertos es tradicionalmente un asunto familiar íntimo, celebrado con altares en casa, ofrendas, y visitas al cementerio para decorar tumbas con flores y calaveras de azúcar. Llevan las comidas favoritas de sus seres queridos fallecidos y contratan músicos para interpretar sus canciones favoritas.

Un elemento crucial en las celebraciones son los esqueletos, que simbolizan el regreso de los huesos al mundo de los vivos. Al igual que las semillas plantadas en la tierra, los muertos desaparecen temporalmente, solo para regresar cada año como la cosecha anual.

Las familias colocan fotografías de sus ancestros en sus ofrendas, que incluyen decoraciones de papel y velas, así como objetos queridos por sus seres queridos como puros, una botella de mezcal o un plato de mole, tortillas y chocolates.

DE REUNIONES INTIMAS A LA CULTURA POPULAR

Las celebraciones del Día de los Muertos en Estados Unidos y México continúan evolucionando.

Cesáreo Moreno, el curador jefe y director visual del Museo Nacional de Arte Mexicano, dijo que el lanzamiento en 2017 de la película animada de Disney “Coco” transformó las celebraciones en el norte de México e hizo que el Día de Muertos fuera más popular y comercializado en Estados Unidos. Las ciudades estadounidenses organizan festivales, y la Ciudad de México celebra un desfile anual del Día de Muertos.

”Coco proporcionó una manera para que las personas que no pertenecen a la comunidad mexicano estadounidense aprendan sobre la tradición y abracen su belleza”, afirmó Moreno. Pero también hizo que la celebración fuera más comercializable.

”La comunidad mexicana estadounidense en Estados Unidos celebra el Día de Muertos como una expresión cultural”, dijo Moreno. “Es una tradición saludable y realmente tiene un papel importante en el proceso de duelo. Pero con ‘Coco’, esa película realmente la impulsó a la cultura popular dominante”.

Con su creciente popularidad, el Día de Muertos a menudo se confunde con Halloween, lo que ha transformado cómo se celebra y la comprensión que la gente tiene de él, comentó Moreno.

ALTARES TRADICIONALES, PERO MODERNIZADOS

En los últimos años, algunos dentro y fuera de la comunidad mexicoamericana han construido ofrendas desprovistas de color, inclinándose hacia una estética más minimalista.

Los altares coloridos han sido parte de la cultura mexicana y mesoamericana desde que los españoles llegaron y convirtieron a las tribus indígenas de México al catolicismo. Algunas familias ahora construyen altares sin las flores y el papel picado, colgantes de pared multicolores con corazones y calaveras, de años pasados.