México, en la mira de Trump por liga de narcos y Venezuela: Financial Times

México se ha convertido en un foco de creciente atención para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de las acusaciones de Washington sobre vínculos entre cárteles mexicanos del narcotráfico y el régimen de Venezuela, en un contexto de presión estadounidense para obtener “resultados tangibles” en el combate al fentanilo, reportó el Financial Times.

De acuerdo con el diario británico, la reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Presidente venezolano Nicolás Maduro contiene decenas de referencias a México, al señalar que algunos de los cárteles más poderosos del País habrían colaborado con funcionarios venezolanos para traficar cocaína y lavar dinero.

“Las menciones a México son muy incómodas y lo ponen en una posición aún más vulnerable”, dijo Carlos Ramírez, de la consultora Integralia, citado por el Financial Times. “Ahora todo se usará en nuestra contra”.

El FT recordó que uno de los episodios más simbólicos ocurrió en 2006, cuando un avión DC-9 con 5.5 toneladas de cocaína aterrizó en Ciudad del Carmen, Campeche, presuntamente procedente de instalaciones vinculadas al gobierno venezolano. Para fiscales estadounidenses, ese caso ilustró la profundidad del involucramiento del régimen de Caracas en el narcotráfico, así como sus vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

Según el Financial Times, estas revelaciones complican la posición del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya enfrenta tensiones con Trump por rechazar reiteradamente su oferta de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles. Trump ha afirmado que grupos como el Cártel de Sinaloa “controlan” amplias zonas del País, una acusación que el Gobierno mexicano rechaza.

El diario subrayó que Washington se muestra insatisfecho con los avances reportados por México. Aunque Sheinbaum ha señalado que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se redujo en 50 por ciento en el último año y que se han decomisado más de 1.8 toneladas de fentanilo desde octubre de 2024, funcionarios estadounidenses consideran insuficientes esos resultados.

“El progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable”, afirmó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en X, citada por el FT.

El Financial Times también destacó que fiscales estadounidenses sostienen que figuras clave del régimen venezolano, como Diosdado Cabello, habrían facilitado operaciones de narcotráfico con participación de cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Los Zetas, además de usar canales diplomáticos en México para repatriar ganancias ilícitas. Cabello ha negado las acusaciones.

En el plano político, el diario señaló que la acusación contra Maduro revive señalamientos históricos sobre presuntos apoyos financieros de Caracas a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, acusaciones que tanto el exmandatario mexicano como el Gobierno venezolano han rechazado.

Analistas citados por el FT advierten que Estados Unidos podría elevar la presión para que México entregue o investigue a políticos vinculados con Morena presuntamente relacionados con redes criminales. “Desafortunadamente, la evidencia de vínculos entre políticos cercanos a Morena y el narcotráfico es sustancial”, afirmó Mónica Serrano, académica del Colegio de México, en declaraciones recogidas por el diario.

Para el Financial Times, el momento no podría ser peor para México: Trump ha amenazado con “empezar ya a atacar a los cárteles”, y aunque Sheinbaum ha reiterado la prohibición constitucional de permitir una intervención extranjera, analistas consideran que el éxito de la operación estadounidense contra Maduro podría envalentonar al mandatario republicano.

“Si el gobierno de Sheinbaum no demuestra decomisos significativos ni actúa contra altos funcionarios coludidos con los cárteles, creo que Trump perderá la paciencia”, advirtió el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Andrés Rozental, citado por el Financial Times.