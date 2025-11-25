‘México necesita volver a indignarse por la violencia contra las mujeres’: padres de Debanhi Escobar

MONTERREY, NL.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los padres de Debanhi Escobar establecieron que dejar de normalizar la violencia en México requiere de un cambio profundo basado en la educación y el respeto de los derechos humanos, así como la aplicación efectiva de la ley.

“Dejar de normalizar la violencia en México requiere un esfuerzo multifacético, se trata de un cambio cultural profundo, basado en la educación, el respeto a los derechos humanos y la implementación efectiva de la ley”, mencionó Dolores Bazaldúa en el video que compartieron en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma el papá de Debanhi Escobar que es improcedente la denuncia de ‘El Jaguar’ en su contra

Por su parte, Mario Escobar dijo que el camino para dejar de normalizar la violencia es un compromiso constante colectivo que requiere la participación activa de toda la sociedad mexicana.