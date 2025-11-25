‘México necesita volver a indignarse por la violencia contra las mujeres’: padres de Debanhi Escobar

México
/ 25 noviembre 2025
    ‘México necesita volver a indignarse por la violencia contra las mujeres’: padres de Debanhi Escobar
    Los padres de Debanhi Escobar establecieron que dejar de normalizar la violencia en México requiere de un cambio profundo basado en la educación y el respeto de los derechos humanos. FOTO: ESPECIAL

Establecieron que dejar de normalizar la violencia en México requiere de un cambio profundo

MONTERREY, NL.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los padres de Debanhi Escobar establecieron que dejar de normalizar la violencia en México requiere de un cambio profundo basado en la educación y el respeto de los derechos humanos, así como la aplicación efectiva de la ley.

“Dejar de normalizar la violencia en México requiere un esfuerzo multifacético, se trata de un cambio cultural profundo, basado en la educación, el respeto a los derechos humanos y la implementación efectiva de la ley”, mencionó Dolores Bazaldúa en el video que compartieron en sus redes sociales.

Por su parte, Mario Escobar dijo que el camino para dejar de normalizar la violencia es un compromiso constante colectivo que requiere la participación activa de toda la sociedad mexicana.

La mamá de la joven desaparecida el 9 de abril de 2022 tras salir a una fiesta en una quinta del municipio de General Escobedo y cuyo cuerpo fue encontrado días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida, dijo que no es normal que en México 10 millones de mujeres hayan vivido violencia.

“México necesita volver a indignarse por la violencia”, sostuvo.

También dijo que el 90% de la violencia contra las niñas ocurre en su entorno.

“Pasar tiempo con tu familia es normal, creer que estás segura en tu casa es normal, lo que no es normal es que el 90 por ciento de la violencia a las niñas ocurren en el entorno familiar. Ignorar esa realidad no está bien, decir no te creo, no está bien. México necesita volver a indignarse por la violencia contras las mujeres”, puntualizaron.

Temas


Feminicidios
Violencia
Caso Debanhi Escobar

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

