México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch

“El país no está controlado por los cárteles”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, pese a los reiterados señalamientos del presidente Donald Trump sobre la influencia del crimen en México.

“Definitivamente hay una presencia de grupos delictivos, el país no está controlado por cárteles... Vamos a continuar haciendo detenciones para disminuir la presencia del crimen organizado”, dijo ante la postura del gobierno estadounidense.

En entrevista con el diario El Universal, García Harfuch dijo que aunque la seguridad no sea un tema que esté resuelto, se están logrando avances en el combate a la delincuencia, por ejemplo con la reducción en homicidios a diferencia de hace un año.

“De ninguna manera estamos diciendo que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí, es importante que la ciudadanía sepa que tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año y esa es una cifra sin precedentes.

“Porque hay 37% menos homicidios y tenemos 37 mil personas detenidas por delitos de alto impacto en coordinación con los estados”, enfatiza.