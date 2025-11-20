México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch

México
/ 20 noviembre 2025
    México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch
    Harfuch destacó la reducción de 37% en el indicador de homicidios dolosos. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Seguridad federal dijo que, aunque no es un tema resuelta, se avanza con indicadores positivos en combate de delitos

“El país no está controlado por los cárteles”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, pese a los reiterados señalamientos del presidente Donald Trump sobre la influencia del crimen en México.

“Definitivamente hay una presencia de grupos delictivos, el país no está controlado por cárteles... Vamos a continuar haciendo detenciones para disminuir la presencia del crimen organizado”, dijo ante la postura del gobierno estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Desata influencer que abordó a Rubén Moreira confrontación en la Cámara de Diputados

En entrevista con el diario El Universal, García Harfuch dijo que aunque la seguridad no sea un tema que esté resuelto, se están logrando avances en el combate a la delincuencia, por ejemplo con la reducción en homicidios a diferencia de hace un año.

“De ninguna manera estamos diciendo que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí, es importante que la ciudadanía sepa que tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año y esa es una cifra sin precedentes.

“Porque hay 37% menos homicidios y tenemos 37 mil personas detenidas por delitos de alto impacto en coordinación con los estados”, enfatiza.

Temas


Narcotráfico
Seguridad

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia