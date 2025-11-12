‘México no puede dejar que su democracia envejezca’: Rosa Icela

ZACATECAS, ZAC.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que México no puede permitir que su sistema electoral ni su democracia “envejezcan”, al destacar que el país vive un proceso histórico de participación ciudadana en la construcción de la próxima reforma electoral.

Durante su participación en la audiencia pública realizada en Zacatecas, junto al gobernador David Monreal, la titular de Segob aseguró que la iniciativa en curso representa una oportunidad para renovar las instituciones electorales y fortalecer la voluntad popular.

“El país está cambiando; no podemos dejar que nuestro sistema electoral envejezca y deje de ser un instrumento efectivo de transición pacífica. Hoy estamos haciendo historia juntas y juntos”, expresó.

Rodríguez enfatizó que por primera vez se considera a ciudadanos y especialistas en el diseño de una reforma de este alcance, con lo que -dijo- se rompe el dominio de las “élites políticas” en la toma de decisiones.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da seguimiento puntual a los foros, convencida de que “no hay gobierno humanista sin una representación efectiva”.

“Por el bien de todos, primero los pobres. Ese principio guía nuestras administraciones y solo es posible con un sistema electoral que respete plenamente la voluntad del pueblo”, declaró.

La titular de Segob reconoció a los participantes del foro por su trabajo técnico y ciudadano, y sostuvo que la nueva reforma será “un instrumento más justo, transparente y accesible”, acorde con la nueva realidad política del país.

“Vamos con un proyecto que responda a las demandas de la población y atienda temas esenciales: el costo de las elecciones, la representación de las fuerzas políticas y la eficacia en la justicia electoral”, apuntó.

Rodríguez concluyó que la meta es consolidar un sistema moderno y confiable que garantice equidad, legalidad y participación ciudadana en todos los procesos democráticos del país. Con información de El Universal