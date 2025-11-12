‘México no puede dejar que su democracia envejezca’: Rosa Icela

México
/ 12 noviembre 2025
    ‘México no puede dejar que su democracia envejezca’: Rosa Icela
    Sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue de cerca los foros y que la ciudadanía ahora es parte de la construcción democrática. /FOTO: ESPECIAL

La secretaria de Gobernación afirmó en Zacatecas que la reforma electoral en curso busca un sistema más justo y representativo

ZACATECAS, ZAC.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que México no puede permitir que su sistema electoral ni su democracia “envejezcan”, al destacar que el país vive un proceso histórico de participación ciudadana en la construcción de la próxima reforma electoral.

Durante su participación en la audiencia pública realizada en Zacatecas, junto al gobernador David Monreal, la titular de Segob aseguró que la iniciativa en curso representa una oportunidad para renovar las instituciones electorales y fortalecer la voluntad popular.

TE PUEDE INTERESAR: PRI y PAN exigen frenar ‘miedo oficial’ y dejar libre la marcha de la Generación Z

“El país está cambiando; no podemos dejar que nuestro sistema electoral envejezca y deje de ser un instrumento efectivo de transición pacífica. Hoy estamos haciendo historia juntas y juntos”, expresó.

Rodríguez enfatizó que por primera vez se considera a ciudadanos y especialistas en el diseño de una reforma de este alcance, con lo que -dijo- se rompe el dominio de las “élites políticas” en la toma de decisiones.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López: ‘Los mexicanos ya podrán quejarse de los diputados que no actúan con ética’

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da seguimiento puntual a los foros, convencida de que “no hay gobierno humanista sin una representación efectiva”.

“Por el bien de todos, primero los pobres. Ese principio guía nuestras administraciones y solo es posible con un sistema electoral que respete plenamente la voluntad del pueblo”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen frenar asesinatos de funcionarios con nueva comisión

La titular de Segob reconoció a los participantes del foro por su trabajo técnico y ciudadano, y sostuvo que la nueva reforma será “un instrumento más justo, transparente y accesible”, acorde con la nueva realidad política del país.

“Vamos con un proyecto que responda a las demandas de la población y atienda temas esenciales: el costo de las elecciones, la representación de las fuerzas políticas y la eficacia en la justicia electoral”, apuntó.

Rodríguez concluyó que la meta es consolidar un sistema moderno y confiable que garantice equidad, legalidad y participación ciudadana en todos los procesos democráticos del país. Con información de El Universal

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


Zacatecas

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El primer cuadro de la ciudad potencializará su desarrollo con la llegada del tren de pasajeros.

Saltillo: Se potencializa Zona Centro con la llegada del tren, construirán fraccionamiento a lado de estación
De manera general, uno de cada cinco alumnos de Coahuila ha pensado en el suicidio.

Alarma en Coahuila: 58% de estudiantes de quinto de primaria ha pensado en suicidarse
Érik Lira, Keylor Navas, Armando González y Brian Rodríguez representan el resurgir de los cuatro grandes en el Apertura 2025: solidez, liderazgo y goles que devolvieron a Cruz Azul, Pumas, Chivas y América al protagonismo de la Liguilla.

Los ‘Cuatro Grandes’ regresan a la Liguilla: cómo llegan América, Chivas, Cruz Azul y Pumas al cierre del Apertura 2025
Éxito. El set que incluye a las tres muñecas de las protagonistas de la película animada no podrá adquirirse, debido a ser una línea exclusiva para coleccionistas de Mattel.

¡Un éxito! Agotan fans las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Mattel
El Capitolio de los Estados Unidos en Washington. La Cámara de Representantes votará más tarde ese mismo día un paquete de resoluciones de continuidad que reabriría el gobierno estadounidense.

¿Qué debe ocurrir para abrir el Gobierno de EU tras el cierre más largo de la historia?
Aseguran que se trata del cierre más largo en la historia del país el cual ha afectado “de manera permanente’ a la publicación de ‘todos estos datos económicos’. FOTO:

Peligra publicación de datos de inflación y empleo en EU tras el cierre de gobierno
Noem añadió que la operación relámpago, llevada a cabo con la cooperación del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, era un modelo que quería replicar en todo Estados Unidos..

Anuncia Kristi Noem la detención de más de 150 migrantes ilegales acusados de delitos sexuales en Florida
Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara

Fosas clandestinas en las cercanías en el estadio mundialista en Guadalajara