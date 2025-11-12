Kenia López: ‘Los mexicanos ya podrán quejarse de los diputados que no actúan con ética’

Noticias
/ 12 noviembre 2025
    Kenia López: ‘Los mexicanos ya podrán quejarse de los diputados que no actúan con ética’
    El comité permitirá a cualquier ciudadano presentar quejas por la actuación de los legisladores. /FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta de la Mesa Directiva celebró la instalación del Comité de Ética en la Cámara de Diputados y afirmó que el país necesita representantes con probidad y responsabilidad

CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Kenia López Rabadán, destacó que los ciudadanos ya podrán presentar quejas formales contra los diputados federales que incurran en conductas contrarias a la ética, gracias a la creación del Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

La legisladora del PAN subrayó que este nuevo órgano representa un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Congreso, al abrir canales de denuncia no solo para los legisladores, sino también para la sociedad.

“Es un Comité de Ética que recibirá quejas de personas físicas y morales. Esto significa que podrán presentar sus quejas los diputados, pero también los ciudadanos”, explicó López Rabadán.

Afirmó que el objetivo es garantizar que quienes ocupan un cargo de representación actúen con integridad y probidad, recordando que sus salarios provienen de los impuestos de los mexicanos.

“Nuestro país merece legisladores que actúen con ética y decencia. Quienes no lo hagan así deberán enfrentar las consecuencias”, sostuvo.

López Rabadán confió en que el Comité servirá para restablecer la confianza ciudadana en el Poder Legislativo y evitar que la Cámara de Diputados se perciba como un espacio de impunidad.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos a participar activamente en la vigilancia del desempeño público y a utilizar las herramientas que se abrirán con este nuevo mecanismo de denuncia ética. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

