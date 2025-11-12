Exigen frenar asesinatos de funcionarios con nueva comisión

CDMX.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados propuso la creación de una Comisión para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, ante el incremento de ataques de la delincuencia organizada contra funcionarios del país.

Durante la presentación de la iniciativa en tribuna, el diputado Germán Martínez Cázares recordó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y organizaciones civiles, entre 2018 y 2025 se han contabilizado alrededor de 658 homicidios de servidores públicos.

Martínez subrayó que la creación de esta comisión es una señal del compromiso del Estado con la seguridad de sus funcionarios y un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la impunidad.

“Mostraría el compromiso del Estado con la seguridad de sus funcionarios. Al mismo tiempo, representa un mecanismo esencial para fortalecer la rendición de cuentas por parte de las instituciones mexicanas y combatir la impunidad”, afirmó.

El legislador recordó casos recientes como los asesinatos del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez; del exalcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán; y de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca; además de las desapariciones de los marinos asignados al entonces senador José Narro Céspedes y el homicidio de la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, en Cotija.

La comisión propuesta tendría facultades para investigar, documentar e identificar patrones de agresión, así como formular recomendaciones y reformas legales en materia de seguridad institucional.

En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que su primera tarea será dar seguimiento inmediato al caso del alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán. Con información de El Universal