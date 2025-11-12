PRI y PAN exigen frenar ‘miedo oficial’ y dejar libre la marcha de la Generación Z

/ 12 noviembre 2025
    PRI y PAN exigen frenar ‘miedo oficial’ y dejar libre la marcha de la Generación Z
    “Alito” Moreno apuntó que los jóvenes quieren expresarse y están en plena libertad de hacerlo. /FOTO: ESPECIAL

Solicitan al Gobierno federal que garantice el derecho a la manifestación, y denunciaron que la seguridad en torno a Palacio Nacional muestra temor al poder emergente de los jóvenes

CDMX.- Senadores de oposición pidieron este miércoles al Gobierno de México que permita de forma libre y pacífica la marcha convocada por la movilización juvenil denominada Generación Z, que se realizará el próximo sábado 15 de noviembre.

El coordinador del PRI en el Senado, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional por parte de las autoridades representa un “símbolo de miedo ante la protesta ciudadana”. Agregó que los jóvenes quieren expresarse y que “están en plena libertad de hacerlo”.

En paralelo, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, coincidió y enfatizó que “no le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”, ya que consideró que se trata de una manifestación legítima que puede aportar a la democracia. “Es bueno que los jóvenes salgan a la calle y se expresen con firmeza y determinación”, añadió.

La marcha de la Generación Z surge como respuesta al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y se plantea como un descontento juvenil cada vez más visible en México, con demandas de mayor seguridad, transparencia y participación política.

La oposición advirtió que cualquier restricción o represión del evento puede agravar la tensión entre el gobierno y la juventud, por lo que solicitó que se garantice la movilización sin obstáculos innecesarios. Con información de El Universal

Temas


política
marchas
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alejandro Moreno

Organizaciones


PAN
PRI

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

