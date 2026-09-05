México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, con fines de extradición

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    México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, con fines de extradición
    Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, enfrenta una solicitud de detención provisional en EU con fines de extradición por parte de México. X | @azucenau

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Linda Cristina Pereyra, señalada por la FGR por presunta corrupción y delincuencia organizada

El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La solicitud fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante el oficio UDT-06395/2026, obtenido por el medio Milenio a través de una solicitud de transparencia. La Cancillería explicó que la petición fue presentada a solicitud de la FGR y que actualmente se encuentra bajo análisis de las autoridades estadounidenses.

Aunque la SRE no informó cuándo fue presentada la petición, precisó que se realizó con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esta disposición contempla la posibilidad de solicitar la detención provisional de una persona antes de presentar formalmente la documentación completa correspondiente al procedimiento de extradición, informó INFOBAE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-la-dea-que-estados-unidos-continuara-buscando-activos-de-garcia-luna-vinculados-a-corrupcion-IF23158110

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PEREYRA DATA DE 2023

La orden de aprehensión contra Linda Cristina Pereyra Gálvez fue emitida en 2023. El 19 de julio de ese año, la FGR informó que existían órdenes de captura contra la esposa y varios hermanos de García Luna por delitos como delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Pereyra Gálvez habría formado parte de una estructura integrada por más de medio centenar de personas que presuntamente obtuvo contratos irregulares relacionados con el equipamiento de cárceles federales.

La FGR sostiene que las operaciones investigadas habrían ocasionado un daño superior a 5 mil 112 millones de pesos al erario.

El expediente también ha derivado en acciones judiciales contra otras personas presuntamente relacionadas con la estructura investigada. Entre ellas se encuentra el empresario Alexis Weinberg, quien fue detenido en España y posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza. Asimismo, una hermana y un sobrino de García Luna fueron detenidos en México.

MÉXICO NO HABÍA SOLICITADO SU DETENCIÓN EN 2024 NI 2025

Pese a que la orden de aprehensión contra Pereyra Gálvez fue emitida en 2023, la SRE había informado, en respuestas previas a solicitudes de información, que durante 2024 y 2025 México no había solicitado a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

La nueva petición abre una ruta judicial que podría extenderse durante los siguientes meses, debido a que la solicitud de detención provisional constituye una etapa previa a la eventual presentación formal del expediente de extradición.

CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE PODRÍA INFLUIR EN EL PROCESO

La solicitud de detención provisional no implica que la extradición vaya a concretarse de manera inmediata. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no establece un plazo específico para que las autoridades estadounidenses determinen si detienen o no a la persona reclamada.

En caso de que Pereyra Gálvez sea detenida, México dispondrá de un plazo de 60 días para presentar la documentación completa relacionada con la solicitud formal de extradición.

Otro elemento que podría incidir en el procedimiento es la ciudadanía estadounidense que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, Linda Cristina Pereyra y sus hijos obtuvieron en 2019.

El proceso de extradición tendría que desarrollarse conforme a las leyes estadounidenses y a las disposiciones establecidas en el tratado bilateral entre ambos países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/como-desvio-genaro-garcia-luna-759-millones-de-dolares-del-erario-publico-uif-te-explica-su-esquema-de-fraude-OC23120817

ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA FUE EN LA SENTENCIA CONTRA GARCÍA LUNA

La última aparición pública conocida de Pereyra Gálvez ocurrió en octubre de 2024, cuando acudió personalmente a una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.

En esa audiencia, el juez Brian Cogan sentenció a Genaro García Luna a 38 años de prisión, después de que un jurado lo declarara culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La nueva solicitud presentada por México coloca ahora a Pereyra Gálvez ante un eventual procedimiento judicial en Estados Unidos, mientras las autoridades de ese país analizan la petición de detención provisional formulada por el Gobierno mexicano.

Si quieres, también puedo hacer una versión más extensa con contexto del caso García Luna, manteniendo el tono estrictamente informativo y evitando repetir datos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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