Afirma la DEA que Estados Unidos continuará buscando activos de García Luna vinculados a corrupción
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Terry Cole lo confirmó luego de que México recuperara más de 5 mdd derivados de una demanda civil
CDMX.- Terry Cole, administrador de la DEA, declaró que Estados Unidos seguirá buscando activos vinculados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, luego de que México recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil ganada en Florida contra la familia Weinberg.
En una declaración difundida en la cuenta de X de la agencia, Cole dijo que “Estados Unidos ha separado el fallo pendiente relacionado con García Luna y continuará buscando la recuperación de activos vinculados a sus actividades de corrupción”.
Agregó que “la corrupción sigue siendo una de las armas más poderosas de los cárteles y la DEA está comprometida a exponer a los oficiales y redes que ponen a los intereses de los cárteles por encima de la gente a la que juraron servir”.
ESTADO MEXICANO RECUPERA MÁS DE 5 MILLONES DE DÓLARES
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el viernes que el Estado mexicano recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el esquema de desvío de recursos públicos y “lavado” de dinero vinculado con Genaro García Luna y la familia Weinberg.
Genaro García Luna recibió una condena de 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico en 2024.