Afirma la DEA que Estados Unidos continuará buscando activos de García Luna vinculados a corrupción

CDMX.- Terry Cole, administrador de la DEA, declaró que Estados Unidos seguirá buscando activos vinculados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, luego de que México recuperara 5 millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil ganada en Florida contra la familia Weinberg.

En una declaración difundida en la cuenta de X de la agencia, Cole dijo que “Estados Unidos ha separado el fallo pendiente relacionado con García Luna y continuará buscando la recuperación de activos vinculados a sus actividades de corrupción”.