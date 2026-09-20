México, rebasado para controlar el uso de drones por parte de los cárteles de la droga

El uso de drones por parte de los cárteles de la droga en México inició hace una década y desde entonces el Estado ha quedado rebasado en el control de su venta en plataformas digitales, pero también las reformas aprobadas en 2023 en el Congreso de la Unión son “letra muerta”, ya que no se ha logrado inhibir su uso, no se han aplicado sanciones y no se cuenta con tecnología para derribarlos o inhibirlos. Expertos en seguridad afirmaron al medio de comunicación El Universal que, en México, dichas reformas, que buscan prohibir y sancionar hasta con 60 años de cárcel a los grupos delictivos, principalmente cárteles de la droga, que utilizan drones para atacar a la población civil y a las autoridades, arrojar bombas, espiar o traficar drogas, son obsoletas ante el avance y la diversificación de los criminales. Los cárteles han pasado de utilizar drones, primero, para labores de halconeo y espionaje contra militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional, a usarlos después como una forma de intimidación mediante el bombardeo aéreo de poblaciones y actos de terrorismo con bombas y, en los últimos meses, para traficar drogas en la frontera con Estados Unidos.

David Saucedo, especialista y consultor en seguridad, comentó que los narcodrones detectados en la frontera norte por parte de autoridades de Estados Unidos son la prueba de que ninguna autoridad mexicana a nivel federal, estatal y municipal está combatiendo este delito y no cuenta con la tecnología para hacerlo. El medio de comunicación El Universal publicó hace unos días que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha visto cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México. El 27 de agosto, el Comando Norte de Estados Unidos informó del derribo de tres drones de los cárteles en la frontera. Al respecto, David Saucedo consideró que la reforma aprobada por el Senado y la Cámara Diputados “no opera para para los grupos delictivos ni tampoco las leyes que se han aprobado contra el uso de drones en varios estados, porque no hay ninguna institución que le dé seguimiento, que aplique sanciones”. Recordó que los drones en México se comercializan de forma libre, no hay ningún registro de la compra-venta, no hay padrón, se expenden en tiendas y en plataformas digitales sin restricciones. “Tampoco hay un conocimiento de la normativa aeronáutica, cómo utilizar drones cerca de los conos de aproximación de aeropuerto y mucho menos en la vertiente del narcotráfico que los utiliza libremente para atacar poblaciones, arrojar bombas, traficar y para espionaje”, indicó Saucedo. El especialista aclaró que no se trata de drones militares, sino de uso comercial que son adaptados de forma artesanal, casera, para fines delictivos, pero no hay una institución, una política, un mandato para que el gobierno mexicano frene este delito. En 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 16 agresiones a su personal con drones y/o explosivos improvisados en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. Asimismo, se han contabilizado 605 ataques con drones equipados con explosivos desde el año 2020 hasta mediados de 2023.

CHAPIZA Y MAYIZA LLEVAN TECNOLOGIA DE GUERRA A DISPUTA EN SINALOA En la carrera tecnológica en el uso de drones por parte de los cárteles, el gobierno mexicano está rebasado en instrumentos para su prohibición, combate y sanciones, ya que los grupos criminales recurren al uso de chips, aparatos y artefactos arsenales que han sido utilizados en conflictos como la guerra en Ucrania y en otros, como el de Israel. Así lo aseveró el especialista en seguridad Abraham Serrano, quien expuso que en la guerra entre la Chapiza y la Mayiza en Sinaloa se ha encontrado el uso de drones con tecnología de fibra óptica, como la que se utiliza en la guerra de Ucrania, pero también otros cárteles mexicanos han recurrido al uso de estas aeronaves, que se emplean con fines terroristas en el conflicto en Medio Oriente. Señaló que uno de los errores de la reforma del Congreso es que se enfocó en castigar el delito ya consumado, el daño producido por el dron, pero ignoró todo el tema de la venta de estos equipos en plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre y Alibaba, donde cualquier persona, incluidos los delincuentes, pueden comprarlos. “También se ignoró toda la cadena de suministro y la arquitectura técnica del aparato. Es decir, todos los aditamentos, los motores, las tarjetas controladas de vuelo de código abierto, las microcámaras y todas esas bobinas que se venden libremente para convertir un dron casero en un equipo de espionaje, de bombardeo o para el tráfico de drogas, como está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos”. Comentó que los cárteles con mayor poder adquisitivo, como el De Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación cuentan con brokers en el extranjero capaces de conseguir tecnología avanzada, piezas de ensamblaje e incluso componentes de origen militar. Consideró que se requiere una reforma que regule y controle el mercado de componentes, donde exista un registro de importación de doble uso de drones, donde sea obligatorio registrar tanto compradores como vendedores. CRUZAN EL MURO FRONTERIZO Abraham Serrano indicó que los drones se han convertido en armas híbridas con tres propósitos principales dentro del crimen organizado: para uso bélico en estados como Michoacán, Sinaloa y Jalisco, entre otros; para espionaje de las Fuerzas Armadas y de grupos rivales, así como de inteligencia y trasiego de drogas en la frontera con Estados Unidos. “Ya es más rentable para los cárteles un dron que transporte un kilo de fentanilo o nitazenos de la familia de opioides sintéticos, cuyos gramos pueden valer millones dólares en Estados Unidos, que un camión que lleve una tonelada de cocaína o varias de marihuana. Es por ello la detección de drones por parte de autoridades de ese país en la frontera con México”.

El especialista en temas de armamento dijo que Estados Unidos está utilizando armas de energía teledirigida, como es el láser, y con ello se ha logrado derribar en los últimos días los drones de cárteles mexicanos que intentaban cruzar a esa nación. Dijo que estos drones fabricados con fibra óptica no son detectados por la tecnología que utilizan las autoridades mexicanas de los tres niveles, por lo que no hay ni el marco legal, ni los instrumentos para ganar en México la guerra contra los narcodrones actualmente. “Con las nuevas drogas sintéticas viene el aprovechamiento, el nearshoring delictivo, que es una estrategia empresarial que consiste en trasladar la producción de precursores de drogas a países cercanos y ahí, en laboratorios en Estados Unidos, procesarlo para vender miles de dosis. Para eso están utilizando los drones los cárteles mexicanos en la frontera norte”, concluyó. EL DATO 60 años de cárcel es la sanción con la que se busca inhibir el uso de drones por parte de grupos delictivos; los utilizan para atacar a la población y autoridades.