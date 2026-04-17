México rechaza informe de DDHH, pero mantiene cooperación con la ONU: Segob

Durante su intervención, la funcionaria enfatizó que el desacuerdo se limita al contenido del informe, sin que esto represente un rompimiento con las instancias internacionales. La precisión busca evitar interpretaciones que apunten a un distanciamiento institucional más amplio.

El Gobierno de México fijó postura frente a un informe internacional en materia de derechos humanos. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , dejó claro que la administración federal no coincide con las conclusiones del documento, al considerar que no reflejan de forma completa la información entregada por el país.

“Una cosa es el contenido de un documento, no estamos a favor de las conclusiones de este documento, seguimos estamos en contra” , aseguró. Con esta declaración, la secretaria subrayó la postura crítica del gobierno frente al análisis presentado.

RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

A pesar del rechazo al informe, el gobierno mexicano reiteró que la cooperación internacional en materia de derechos humanos se mantiene activa. Rodríguez destacó que existe una diferencia clara entre disentir de un diagnóstico y sostener vínculos de trabajo con organismos multilaterales.

En ese sentido, la administración federal continúa colaborando con diversas instancias, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones y otros mecanismos enfocados en la protección de derechos fundamentales.

La secretaria señaló que esta relación ha sido constante a lo largo del actual sexenio, lo que refuerza la idea de que México mantiene canales abiertos de diálogo, incluso en contextos de desacuerdo.

DESAPARICIONES Y AGENDA PENDIENTE

Uno de los puntos clave en la agenda bilateral es el tema de las desapariciones en el país. Ante la próxima visita del Alto Comisionado de la ONU, el gobierno mexicano reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta en las labores de búsqueda y atención a víctimas.

Este enfoque apunta a sostener una colaboración técnica y operativa, más allá de las diferencias en diagnósticos. La presencia de organismos internacionales ha sido parte de la estrategia para fortalecer capacidades institucionales y generar mayor confianza en los procesos.

El tema sigue siendo prioritario dentro de la agenda de derechos humanos, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, donde México continúa bajo observación y diálogo permanente.

PUNTO MEDIO EN LA RELACIÓN INTERNACIONAL

El posicionamiento del gobierno refleja un equilibrio entre crítica y cooperación. Por un lado, se cuestiona el contenido de informes que consideran incompletos; por otro, se mantiene la interlocución con organismos internacionales.

Este punto medio busca sostener la participación de México en espacios multilaterales sin renunciar a su propia interpretación de los avances y desafíos en materia de derechos humanos.

En un contexto global donde la evaluación internacional es constante, la postura mexicana abre un debate sobre la forma en que los países responden a observaciones externas mientras preservan su soberanía institucional.