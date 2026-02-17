México reporta alza de 1.65% en falsificación de billetes durante 2025: Banxico

Durante 2025, la falsificación de billetes aumentó 1.65 %, año en el que la denominación de 500 pesos nuevamente fue la más reproducida por la delincuencia, aunque el de 100 pesos se disparó de manera importante, con un incremento de más de 200 %.

El año pasado se captaron 291 mil 673 billetes apócrifos, contra 286 mil 917 de 2024; es decir, 4 mil 756 piezas más, revelan datos del Banco de México (Banxico). De ese total, 148 mil 652 billetes eran de 500 pesos, una cifra menor si se compara con los 176 mil 587 billetes falsos de un año antes.

No obstante, destacó el caso de las piezas falsas de 100 pesos, que se triplicaron al pasar de 23 mil 672 ejemplares apócrifos en 2024 a 73 mil 875 en 2025, de acuerdo con los registros del instituto central.

En el tercer lugar de la falsificación se situó el billete de 200 pesos, con 56 mil 153 falsificaciones captadas por Banxico, lo que significó una reducción respecto a las 65 mil 407 copias ilegales que le fueron entregadas en 2024. En cambio, el dinero imitado por el bandidaje a través de las monedas presentó una baja del 33.3 % durante el año pasado.

Información del banco central arroja que la pieza de 10 pesos fue la más imitada, con 970 falsificaciones, cuando un año antes habían sido mil 423 piezas. Asimismo, hubo una baja de 215 a 95 ejemplares de monedas falsas de 5 pesos que captó Banxico en un año; sin embargo, representó una cifra relevante si se considera que en 2023 apenas eran cuatro.

Acciones en contra de la delincuencia

Según un reporte de las acciones en contra de la falsificación o alteración de moneda en México, de 2003 a 2024 se logró detener a 50 personas por dichos delitos y se aseguraron ocho más.

Lo anterior, gracias al trabajo conjunto del Banxico con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Falsificación y Alteración de Moneda, instancia creada en agosto de 2012 como responsable de recibir, de forma directa, las denuncias por falsificación o alteración formuladas por el Banco de México.

La información más reciente disponible muestra que, en septiembre de 2024, la FGR llevó a cabo tres órdenes de cateo simultáneas en los estados de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato. Ahí se encontró que se elaboraban piezas falsas similares a billetes y se pudo capturar a seis personas, probables integrantes de una célula delictiva dedicada a la falsificación de moneda.

Sin embargo, el año en que más arrestos se lograron fue 2018, con un total de 13 detenidos. En un primer operativo en mayo del año mencionado, se ejecutó la orden de cateo de dos inmuebles en la Unidad Habitacional Bellavista, en Iztapalapa, donde fueron aprehendidas cuatro personas. Después, en diciembre de 2018, por otra orden de cateo a siete domicilios, resultaron nueve sujetos detenidos, de los cuales ocho fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y por delitos de falsificación de moneda.

En mayo de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México, realizó cuatro cateos en domicilios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Se logró la detención de seis presuntos integrantes del grupo delictivo responsable de la falsificación de billetes de 500 pesos que, en ese momento, era el más importante. También se aseguraron materiales y equipos empleados en dicha actividad delincuencial.

Capacitación

La primera falsificación de billetes emitidos por Banxico se registró en octubre de 1934, cuando se detectó en la Ciudad de México la circulación de una considerable cifra de billetes falsos de 20 dólares. Después de las investigaciones, fue detenido el falsificador de fama internacional Alfredo Héctor Donadieu, alias Enrico Sampietro, recordado como uno de los mejores falsificadores del mundo.

Durante las décadas de los años 30 y 40 se dedicó a falsificar billetes mexicanos y extranjeros con extraordinaria calidad, usando sus habilidades artísticas.

Actualmente, cada año el banco central imparte capacitaciones en temas relacionados con la falsificación de moneda, dirigidas a personal de la FGR como fiscales, agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos, policías ministeriales y auxiliares ministeriales. Anualmente se prepara a aproximadamente 600 personas servidoras públicas, tanto en modalidad virtual como presencial.