México será sede de APEC 2028 y fortalece liderazgo económico global, confirma Ebrad
Marcelo Ebrard confirmó que México será anfitrión del APEC 2028, un logro diplomático que fortalecerá el comercio, la inversión y la economía digital en la región Asia–Pacífico
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) en 2028, marcando un momento clave para la política exterior y económica del país. El evento posicionará a México como un puente estratégico entre América y la región Asia–Pacífico, potenciando comercio, inversión y cooperación tecnológica.
Ebrard señaló que esta designación representa un reconocimiento internacional al gobierno mexicano y al Plan México, enfatizando el papel creciente del país dentro de las cadenas de suministro globales.
La APEC agrupa a 21 economías que en conjunto representan el 61% del PIB mundial, el 46% del comercio global y el 49% del valor total de importaciones y exportaciones, lo que convierte a este foro en uno de los espacios económicos más influyentes del planeta.
UN FORO CON ENFOQUE EN MIPYMES Y STARTUPS
El secretario adelantó que la edición mexicana de 2028 tendrá un enfoque prioritario en MIPYMES, startups y economía real, no solo en grandes corporaciones. El objetivo será impulsar la participación de empresas mexicanas en mercados internacionales y fortalecer su vínculo con las cadenas globales de valor.
México buscará aprovechar esta plataforma para fomentar el intercambio tecnológico, ampliar la presencia de sus productos en Asia y promover inversiones que impulsen innovación, manufactura inteligente y logística avanzada.
Ebrard destacó que se trabajará para que el APEC 2028 deje beneficios permanentes en el sector productivo mexicano, especialmente para emprendedores y pequeñas empresas que buscan internacionalizarse.
ECONOMÍA DIGITAL E IA, PRIORIDADES DEL APEC
APEC ha identificado a la economía digital y a la inteligencia artificial como motores de crecimiento en la próxima década. México integrará estos enfoques en la agenda del foro, priorizando comercio digital, uso eficiente de datos y aduanas más ágiles basadas en IA.
El foro también impulsará proyectos de conectividad, ciberseguridad, automatización y nuevas plataformas de intercambio comercial adaptadas a la transformación tecnológica que vive la región Asia–Pacífico.
En este contexto, México buscará consolidarse como líder regional en innovación digital, promoviendo políticas que aprovechen el nearshoring, la digitalización de procesos y la adopción de tecnologías emergentes.
DATOS CURIOSOS
• APEC fue creada en 1989 y México ingresó en 1993.
• Las economías de APEC concentran más de la mitad de los flujos de inversión global.
• El foro rota su sede anualmente entre sus 21 miembros.