México será sede de APEC 2028 y fortalece liderazgo económico global, confirma Ebrad

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) en 2028, marcando un momento clave para la política exterior y económica del país. El evento posicionará a México como un puente estratégico entre América y la región Asia–Pacífico, potenciando comercio, inversión y cooperación tecnológica.

Ebrard señaló que esta designación representa un reconocimiento internacional al gobierno mexicano y al Plan México, enfatizando el papel creciente del país dentro de las cadenas de suministro globales.

TE PUEDE INTERESAR: Notifica Sheinbaum al Senado asistencia a Cumbre del G20 en Brasil; rechaza participar en APEC 2024

La APEC agrupa a 21 economías que en conjunto representan el 61% del PIB mundial, el 46% del comercio global y el 49% del valor total de importaciones y exportaciones, lo que convierte a este foro en uno de los espacios económicos más influyentes del planeta.