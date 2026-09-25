México tendrá su primer ‘home port’ para cruceros; Turismo internacional deja derrama de 21 mil 743 mdd

El proyecto estará ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco , y será desarrollado por la Secretaría de Marina a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional. La terminal contempla una superficie de más de 95 mil metros cuadrados y tres muelles para cruceros.

México dará un nuevo paso en el turismo de cruceros con el desarrollo de su primer “ Home Port ”, una infraestructura que permitirá que el país funcione no solo como destino de escala, sino también como punto de salida y llegada para grandes embarcaciones.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el cambio puede tener un impacto directo en el gasto de los visitantes, debido a que quienes viajen en estos cruceros podrán llegar antes de iniciar su recorrido o permanecer algunos días después de concluirlo.

“Hoy pernocten, por lo tanto la derrama del crucerista subirá porque se convertirá en un turista”, explicó Rodríguez Zamora durante la presentación del informe turístico.

EL TURISMO DE CRUCEROS MANTIENE SU CRECIMIENTO

El anuncio ocurre mientras el segmento de cruceros registra uno de sus mejores comportamientos en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, entre enero y julio de 2026 los puertos mexicanos recibieron 7.5 millones de pasajeros en 2 mil 45 arribos.

La cifra representa un incremento de 16.2 por ciento en pasajeros y de 11.9 por ciento en arribos respecto al mismo periodo de 2025. La derrama económica alcanzó 648.9 millones de dólares, 17.3 por ciento más que los 553.3 millones registrados un año antes.

El comportamiento también se observa por regiones. En el Pacífico llegaron más de 2.5 millones de pasajeros, con un crecimiento anual de 32.1 por ciento. Puerto Chiapas, Mazatlán y Cabo San Lucas estuvieron entre los destinos con mayores aumentos en este periodo.

TURISMO INTERNACIONAL SUPERA LOS 21 MIL MDD

El crecimiento del sector de cruceros forma parte de un panorama más amplio para el turismo internacional en México. Entre enero y julio de 2026, el país recibió 59.71 millones de viajeros internacionales, 7 por ciento más que durante el mismo periodo del año pasado.

De ese total, 28.91 millones fueron turistas internacionales, es decir, visitantes que permanecieron al menos una noche en territorio mexicano. La cifra significó un aumento de 4.5 por ciento frente a los 27.67 millones registrados en los primeros siete meses de 2025.

En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales alcanzó 21 mil 743 millones de dólares, un incremento de 0.3 por ciento respecto a los 21 mil 682 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.