Sheinbaum no cede ante EU... ‘interesa la integración económica, pero siempre con soberanía’

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    Sheinbaum no cede ante EU... ‘interesa la integración económica, pero siempre con soberanía’
    Sheinbaum afirmó que México busca fortalecer la integración económica con Estados Unidos, pero mantendrá como límites la soberanía, el territorio y la Constitución. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirmó que México busca un acuerdo comercial con EU, pero no cederá en temas de soberanía, territorio y Constitución

La negociación comercial entre México y Estados Unidos continúa con varios temas sobre la mesa, pero el gobierno mexicano mantiene una línea definida: avanzar en materia económica sin comprometer asuntos relacionados con la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante La Mañanera del Pueblo que el gobierno de Donald Trump ha planteado distintos puntos durante las conversaciones, algunos de los cuales ya registran avances y otros permanecen sujetos a la posición de México.

“Han solicitado varios temas, en algunos hemos avanzado, en otros dependen de nuestra soberanía y, por supuesto, que ahí no vamos a ceder, porque es la soberanía y la territorialidad y nuestra Constitución”, expresó.

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La mandataria también señaló que existe interés de ambos países por alcanzar un entendimiento comercial, aunque todavía quedan asuntos pendientes por resolver.

MÉXICO BUSCA REDUCIR ARANCELES AL ACERO Y AUTOS

Uno de los principales puntos de la negociación son los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre determinados productos mexicanos. Sheinbaum explicó que México busca evitar nuevas tarifas y reducir las que actualmente afectan a sectores como el acero, aluminio y automóviles.

En declaraciones previas, la presidenta detalló que los aranceles vigentes sobre estos sectores representan uno de los asuntos centrales de las conversaciones con Washington. El gobierno mexicano busca que esas medidas tengan un menor impacto sobre la producción nacional y las exportaciones.

“Claro que nos interesa la integración económica, pero siempre con soberanía”, puntualizó Sheinbaum al explicar la posición de su administración frente a las conversaciones con Estados Unidos.

La relación comercial entre ambos países tiene además como marco el T-MEC, cuya revisión está prevista dentro del proceso establecido por el propio acuerdo. México ha señalado que busca preservar la integración económica de América del Norte y mantener condiciones favorables para el comercio.

WASHINGTON QUIERE REDUCIR SU DÉFICIT COMERCIAL

Otro de los asuntos que forman parte de las conversaciones es el déficit comercial de Estados Unidos. De acuerdo con Sheinbaum, el gobierno estadounidense busca disminuir la diferencia entre lo que compra y vende con México.

La presidenta explicó que una de las alternativas que analiza México consiste en incrementar las compras de productos estadounidenses, particularmente aquellos que actualmente son adquiridos a otros países.

Esta discusión se desarrolla junto con los temas relacionados con los aranceles y la revisión del acuerdo comercial. Sheinbaum ha explicado que México busca encontrar alternativas que permitan atender las preocupaciones estadounidenses sin modificar decisiones que corresponden exclusivamente al país.

La negociación también incluye otros puntos planteados por Washington. Algunos pueden ser atendidos mediante acuerdos, mientras que otros, según el gobierno mexicano, podrían entrar en conflicto con las leyes nacionales o con decisiones que corresponden a las autoridades mexicanas.

EBRARD CONTINUARÁ LAS NEGOCIACIONES EN WASHINGTON

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, continuará participando directamente en las conversaciones con funcionarios estadounidenses. El funcionario ha viajado en distintas ocasiones a Washington para atender los temas relacionados con los aranceles y el futuro del acuerdo comercial.

La administración de Sheinbaum ha informado que las conversaciones avanzan, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. El pasado 18 de septiembre, después de una llamada con Donald Trump, la presidenta señaló que se habían alcanzado algunos entendimientos, pero aclaró que no serían dados a conocer hasta contar con un acuerdo final.

Sobre la posibilidad de concluir las negociaciones antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, Sheinbaum evitó establecer una fecha concreta.

“Todavía hay discusiones, pero vamos bien”, afirmó.

La presidenta también ha señalado que la intención de México es mantener una relación económica estrecha con Estados Unidos, pero bajo condiciones que preserven las facultades del Estado mexicano.

DATOS CURIOSOS DE LA NEGOCIACIÓN MÉXICO-EU

· El T-MEC entró en vigor en 2020 y establece el marco comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

· México y Estados Unidos mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América del Norte.

· Los aranceles al acero, aluminio y automóviles forman parte de las principales preocupaciones planteadas por México en las negociaciones actuales.

· Sheinbaum informó que Estados Unidos había planteado inicialmente 54 puntos para avanzar en las conversaciones; posteriormente, la lista aumentó a casi 90 temas.

· El gobierno mexicano sostiene que algunas propuestas estadounidenses pueden ser atendidas mediante acuerdos, mientras que otras deben respetar la Constitución y la soberanía nacional.

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La negociación entre ambos gobiernos continúa mientras México busca reducir las barreras comerciales que afectan a sectores estratégicos y Estados Unidos plantea cambios para disminuir su déficit comercial. Hasta ahora, las autoridades mexicanas han informado avances, pero no existe todavía un acuerdo final.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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