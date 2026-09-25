Sheinbaum coincide con Xi Jinping en ‘sana’ competencia con EU; buscará reunión en su visita a China

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones de Xi, quien ha planteado la necesidad de que China y Estados Unidos mantengan una relación estable pese a sus diferencias comerciales y políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el planteamiento del mandatario chino Xi Jinping sobre mantener una competencia económica “sana” con Estados Unidos y evitar que las diferencias entre ambas potencias se conviertan en un conflicto.

“Muy interesante, la verdad. La idea de la rivalidad entre dos importantes naciones como China y Estados Unidos genera incertidumbre en el mundo”, expresó Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que México mantiene una posición orientada hacia la paz, la cooperación y el desarrollo, incluso ante las diferencias que existen entre las principales economías del mundo.

SHEINBAUM COINCIDE CON XI EN EVITAR UNA RIVALIDAD

Sheinbaum retomó el planteamiento de Xi Jinping sobre la relación entre las dos mayores potencias económicas y señaló que una competencia comercial no necesariamente debe traducirse en confrontación.

La presidenta recordó que el mandatario chino ha planteado que el crecimiento económico de su país no tiene por qué entrar en contradicción con la intención del presidente estadounidense Donald Trump de fortalecer la economía de Estados Unidos.

“Estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por qué generar rivalidad entre los países y, al contrario, promover la cooperación para el desarrollo”, afirmó Sheinbaum.

El tema cobra relevancia en un momento en que Washington y Beijing mantienen diferencias en asuntos comerciales, tecnológicos y geopolíticos. Xi y Trump sostuvieron recientemente conversaciones de alto nivel en Washington, con el comercio como uno de los principales temas de la relación bilateral.

MÉXICO MANTIENE RELACIÓN COMERCIAL CON CHINA Y EU

La postura de México ocurre mientras el gobierno de Sheinbaum busca mantener la integración económica con Estados Unidos, su principal socio comercial, sin cerrar la relación con otras regiones.

La presidenta ha señalado en distintas ocasiones que México debe aprovechar la integración de América del Norte, pero también mantener vínculos comerciales con otros países. En julio, explicó que la competencia con China representa uno de los factores que hacen relevante mantener unida a la región norteamericana.

En las negociaciones con Estados Unidos, México busca reducir los aranceles que afectan a sectores como el acero, aluminio y automóviles, mientras Washington ha planteado distintas condiciones comerciales.

La administración mexicana también ha insistido en que la relación económica con Estados Unidos puede mantenerse sin romper los vínculos comerciales con otras regiones del mundo.

SHEINBAUM BUSCARÁ REUNIRSE CON XI JINPING EN CHINA

Además de respaldar la postura del presidente chino, Sheinbaum confirmó que existe interés en sostener una reunión bilateral con Xi Jinping durante su próxima visita a China.

La presidenta viajará a Shenzhen para participar en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre. México asumirá la organización de la cumbre del foro en 2028.

Al ser cuestionada sobre si la Secretaría de Relaciones Exteriores ya trabaja para concretar el encuentro, Sheinbaum respondió: “Todavía no llegamos hasta ese punto”.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si sería de su interés reunirse con Xi Jinping, respondió: “Sí, sí sería de nuestro interés y ya lo informaríamos con su tiempo”.

La mandataria también señaló que el canciller mexicano ha mantenido conversaciones con autoridades chinas para abordar asuntos relacionados con la relación bilateral, incluidos temas comerciales.

“Hay buenas relaciones con el Gobierno de China”, afirmó.

DATOS CURIOSOS SOBRE MÉXICO, CHINA Y APEC

· APEC reúne a 21 economías de la región Asia-Pacífico y representa un espacio de diálogo sobre comercio, inversión y cooperación económica.

· México forma parte de APEC desde 1993.

· México será sede de la reunión de líderes de APEC en 2028, después de que se aprobó que el país organice la cumbre.

· Shenzhen es una de las principales ciudades tecnológicas y económicas de China y se ubica en la provincia de Guangdong.

· La relación económica entre México y Estados Unidos continúa marcada por la revisión del T-MEC, mientras que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre aranceles y comercio.