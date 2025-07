CIUDAD DE MÉXICO- Al igual que con el fentanilo, México va tarde en la detección de la xilacina, un fármaco anestésico para uso veterinario que se está consumiendo mezclado con el opioide sintético, anfetaminas y metanfetaminas en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, afirmó el director del Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, César Raúl González Vaca.

En entrevista con El Universal, el médico forense explicó que esta droga surgió hace más de cinco años y está matando a muchas personas en la Unión Americana, mientras en México ninguna autoridad sanitaria contabiliza casos y muertes por su consumo.

“En Estados Unidos ahorita está matando a muchas personas; aquí nadie la está buscando, no quiere decir —igual que cuando todavía no hacíamos [pruebas] del fentanilo— que no haya [casos]. Seguramente debe haber, pero (...) no los estamos cuantificando. No tenemos ni los reactivos para hacer ese tipo de estudios en México”, lamentó González Vaca.

En abril del año pasado, la Secretaría de Salud (Ssa), a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), alertó a las autoridades de ciudades fronterizas por la posible mezcla de heroína y fentanilo con xilacina, identificado como un sedante no opioide aprobado para uso veterinario, pero no para consumo humano.