México vive una ‘ficción de pacificación’ oculta en un aumento de violencia

CIUDAD DE MÉXICO- A pesar de que el discurso gubernamental sostiene que se ha conseguido reducir en un 32 % los homicidios dolosos (intencionales) en México, un análisis de la organización México Evalúa indica que los datos oficiales de este delito no son confiables debido a la debilidad institucional de las fiscalías y las tácticas de desaparición empleadas por el crimen organizado.

En una entrevista a EFE, el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, Armando Vargas, afirma que hablar de un “proceso de pacificación generalizado” resulta imposible cuando en los nueve primeros meses se han registrado más de 18,400 asesinatos, especialmente en la zona oeste y noroeste del país.

Según reporta, la reducción a nivel nacional de todos los tipos violencias desde el inicio del año es del 5.4 % y no del 32 % promulgado por el Gobierno, el cual solo se centra en los asesinatos.

“Políticamente es muy rentable y en esos datos de homicidio doloso no se problematizan desapariciones, feminicidios, homicidios culposos (accidentales) u otras víctimas de otros delitos contra la vida”, explica Vargas.

Para el experto, esta reducción “extraordinaria a nivel estadístico” se puede explicar a través de varias hipótesis, entre ellas la manipulación de datos y el establecimiento de gobernanzas criminales.

“Se reducen los homicidios dolosos, pero incrementan otras formas de violencia que agrandan esas sospechas”, enuncia el coordinador.

Vargas señala que una táctica para no contabilizar un homicidio como doloso podría ser el reportarlo como un accidente, aprovechando que el elemento común entre ambos es la privación de la vida.

El experto destaca que algunas entidades registran más muertes por accidentes (homicidio culposo) que, por homicidio doloso, sin que existan reportes públicos de accidentes masivos que justifiquen esta anomalía.

Ejemplificando esta tesis, expone que en Querétaro (centro), se registran más homicidios culposos (273), otros delitos contra la vida (601) y desapariciones (130) que los 118 homicidios dolosos.