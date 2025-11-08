Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero

PUEBLA, PUE.- Una nueva modalidad de extorsión ha sido identificada por la Comisión Nacional de Búsqueda del estado de Puebla: delincuentes crean videos, audios y perfiles falsos de personas desaparecidas utilizando inteligencia artificial (IA) para exigir rescates o ganancias económicas, informaron las autoridades.

Según el organismo, los grupos criminales comenzaron por rastrear perfiles de redes sociales de madres, padres y colectivos buscadores para luego replicar el rostro y la voz de la persona desaparecida y construir un mensaje dirigido a sus familiares. “Usan IA para copiar la cara y la voz de la persona desaparecida y la colocan en un video falso”, explicó la dependencia.

El procedimiento de extorsión incluye la entrega del video con amenaza, generalmente a través de redes sociales o mensajería, en el que el “desaparecido” exige el pago de una cantidad para su “liberación” o para revelar su ubicación. En algunos casos, el monto solicitado es transferido antes de que se confirme la veracidad del hecho.

“Evite compartir videos o fotografías sin verificar. Si duda, reporte al 911 o a la Policía Cibernética: 55 52 00 9000”, advirtió la comisión.

Asimismo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que en 2025 al menos ocho de cada diez personas reportadas como desaparecidas en la entidad ya han sido localizadas, aunque reconoció la complejidad que enfrenta el sistema por la falta de expedientes ordenados.

Especialistas en ciberseguridad han indicado que esta modalidad se suma al uso que hacen los grupos organizados de la IA para extorsión, clonación de voz o video, lo que representa un reto nuevo para las estrategias de combate a delitos digitales en México.

Las autoridades recomendaron que los familiares y colectivos que buscan personas desaparecidas adopten medidas de seguridad digital, como utilizar canales oficiales para la publicación de datos, restringir la difusión de material audiovisual sin filtro, y confirmar la identidad de quienes solicitan información o recursos.

Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño, y pone de manifiesto la urgencia de fortalecer tanto la protección de datos personales como las estructuras de respuesta de los mecanismos de búsqueda y apoyo a familiares de personas desaparecidas. Con información de Milenio