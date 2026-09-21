México y EU adelantan reunión sobre el T-MEC a finales de septiembre ; Sheinbaum aborda aranceles con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos adelantarán las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC, luego de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que también abordaron los aranceles vigentes al acero, aluminio y vehículos. La mandataria explicó que la reunión sobre el tratado comercial estaba prevista para finales de septiembre, pero será adelantada. En este encuentro, indicó, también podrían abordarse los temas relacionados con los gravámenes que actualmente afectan a distintos sectores. Sheinbaum precisó que su conversación con Trump estuvo centrada principalmente en los aranceles y no directamente en la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, señaló que ambos asuntos están relacionados con las negociaciones que mantienen los dos gobiernos.

MÉXICO HA PLANTEADO ALTERNATIVAS ANTE DEMANDAS DE EU La presidenta recordó que Estados Unidos planteó inicialmente 54 puntos pendientes para avanzar hacia una posible reducción arancelaria. Posteriormente, señaló, la cifra aumentó hasta acercarse a 90 temas conforme Washington incorporó nuevas solicitudes a las conversaciones. De acuerdo con Sheinbaum, México ha planteado alternativas para cada uno de esos puntos, aunque aclaró que no todas las propuestas estadounidenses pueden ser aceptadas, debido a que algunas entrarían en conflicto con las leyes mexicanas o no serían convenientes para el país. “En todos hemos estado dando salidas. No exactamente lo que ellos nos plantean porque hay muchas cosas que violarían nuestras leyes y que además no le convienen a México”, afirmó.

DÉFICIT COMERCIAL, OTRO DE LOS TEMAS DE LA NEGOCIACIÓN La presidenta explicó que uno de los principales intereses de Estados Unidos en las conversaciones es reducir el déficit de la balanza comercial bilateral, debido a que México exporta más productos hacia territorio estadounidense de los que importa desde ese país. Sheinbaum señaló que esta situación está relacionada con la integración de las cadenas productivas de América del Norte y con el funcionamiento del propio tratado comercial. Como una de las alternativas para atender este planteamiento, México analiza aumentar las compras de productos estadounidenses que actualmente se realizan en otros mercados internacionales. “Estamos buscando qué se podría hacer para que en vez de comprar de otros países del mundo le compremos a Estados Unidos”, explicó. La mandataria sostuvo que la relación comercial entre ambos países contempla una integración profunda de empresas y cadenas productivas, mientras que México se ha especializado en determinados procesos de producción.

T-MEC TIENE REVISIÓN PREVISTA Y MÉXICO ADELANTA CONVERSACIONES El segundo eje de las conversaciones corresponde al T-MEC, cuyo proceso de revisión forma parte de los mecanismos establecidos en el acuerdo comercial. Sheinbaum explicó que las conversaciones relacionadas con esta revisión estaban contempladas para finales de septiembre, pero serán adelantadas. En ellas podrían incorporarse también los temas vinculados con los aranceles que México busca reducir. La presidenta señaló que, mientras avanzan las conversaciones comerciales, el gobierno mexicano continuará planteando alternativas para atender las solicitudes de Estados Unidos sin aceptar aquellas medidas que contravengan las leyes nacionales o que no sean convenientes para México. De esta manera, el adelanto de las reuniones sobre el T-MEC se suma a las negociaciones que ambos gobiernos mantienen sobre los aranceles aplicados al acero, aluminio y vehículos.