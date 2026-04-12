Migración/Viven en zozobra choferes fronterizos

El temor de los choferes mexicanos transfronterizos a los interrogatorios de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre su idioma, ha provocado escasez de conductores y, con ello, el aumento de precios en los productos. Los conductores reportan detenciones, la cancelación de visas y hasta deportaciones.

Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, en toda la frontera entre México y Estados Unidos trabajan unos 50 mil choferes que transportan carga solo a las ciudades de la frontera común.

Rogelio Ávila Muro, presidente del Consejo Internacional de Migrantes México-Americanos, con oficinas en Chicago y Laredo, dijo que la cancelación de licencias de manejo de los choferes mexicanos que no saben hablar inglés es una realidad.

‘En las básculas (de las Aduanas) le preguntan en inglés y si no saben contestar les quitan la licencia, así han quitado la visa y la licencia a choferes mexicanos que trabajan en las ciudades santuario, como Los Ángeles, Chicago, y en la frontera’, recordó.

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Desde el 25 de junio de 2025, una Orden Ejecutiva de Donald Trump (49 CFR 391.11 (b) (2) obliga a los choferes de camiones de carga a dominar el idioma inglés, especialmente aquellos que realizan trayectos de larga distancia.

Según estimaciones del sector, apenas un 30 por ciento de los traileros con visa B1 cuentan con un dominio suficiente del idioma para cumplir con la norma.

‘Las leyes que está metiendo Trump nos están fregando’, reprochó Ávila Muro.

‘Nuestra organización tiene muchas visas tumbadas y residencias revocadas, y ni siquiera les dan la oportunidad de recoger sus cosas’.

Es el caso de Jaime Guadalupe, un paisano con 40 años de residencia; sin embargo, un oficial en Laredo, Texas, le rompió la licencia y sin poder defenderse, lo deportaron a Nuevo Laredo.

El caso está en proceso y una comisionada promoverá un juicio para que regrese a Estados Unidos.

‘Si nuestros choferes no andan preparados para andar en esas carreteras, mejor prepararse. Nomás están buscando un pretexto para pararlos; vienen los interrogatorios y el garrotazo’, dijo el presidente del Consejo Internacional de Migrantes México-Americanos.

La falta de choferes transfronterizos y el aumento del precio de la gasolina y el diésel son factores que, combinados, han elevado entre 40 y 50 por ciento los precios de las mercancías, en particular los alimentos de la canasta básica.

‘No hay choferes y por eso está subiendo el precio de todo’, aseguró, ‘la cebolla, el aguacate, la verdura están llegando más cara por los aranceles, pero también por falta de choferes’, sostuvo.

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El dirigente manifestó que hay choferes que ya buscan otro tipo de empleos.

‘Es por la política racista del ICE, de los oficiales de CBP, ya no están respetando la residencia permanente. Están deportando por el color de piel, hay mucho racismo’, indicó.