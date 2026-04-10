Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero

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Dinero
/ 10 abril 2026
    Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
    El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares. ESPECIAL.

Además hubo un decremento de 7.5 por ciento en el gasto medio de viajeros internacionales, llegando a 23 mermas consecutivas

CDMX.-En el segundo mes de este año, la tasa anual de crecimiento de los ingresos por turismo en México se moderó a su menor cifra en 28 meses, mientras la de los egresos se aceleró y anotó su mejor variación relativa en un año.

La captación de divisas por turismo aumentó 0.4 por ciento anual en febrero de 2026 a 3 mil 268 millones de dólares y los egresos subieron 25.4 por ciento a mil 55 millones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Durante 2026 ingresaron a México 8 millones 12 mil 213 viajeras y viajeros internacionales, lo que significó 8.5 por ciento más que en el mismo mes de 2025, cifra menor al registro del mes previo.

En tanto, visitaron el extranjero 6 millones 577 mil 330 viajeras y viajeros residentes en el País, lo que implicó un incremento anual de 15.7 por ciento frente a 6.3 por ciento en enero.

En términos acumulados, en el primer bimestre, las entradas de viajeros internacionales al País avanzaron 9.3 por ciento con respecto al mismo lapso de 2025 y quedaron en 16 millones 851 mil 127 personas.

Las salidas fueron de 13 millones 754 mil 620 personas, un 10.6 por ciento por arriba del registro de un año atrás.

En valor, los ingresos turísticos aumentaron 2.2 por ciento anual en el primer bimestre de 2026 a 6 mil 746 millones de dólares, a la par que los egresos se elevaron 23.2 por ciento a 2 mil 369 millones.

La diferencia entre los ingresos y los egresos se tradujo en un superávit en la balanza de turismo por 4 mil 377 millones de dólares. Así, dicho superávit resultó 6.5 por ciento inferior al de enero a febrero de 2025, cuando observó una reducción de 4.8 por ciento.

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