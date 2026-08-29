Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, acusa el ocultamiento de pruebas en el caso de Huachicol Fiscal

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    Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, acusa el ocultamiento de pruebas en el caso de Huachicol Fiscal
    Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, involucrado en el tema de Huachicol Fiscal VANGUARDIA

Mónica Gámez denuncia que se ocultan documentos importantes en el caso de Huachicol Fiscal que podrían ayudar el proceso legal de su esposo Fernando Farías

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, denunció la existencia de documentos omitidos que permanecen ocultos sobre la investigación en el proceso de su esposo en el caso de Huachicol Fiscal.

Hace un llamado de atención sobre las irregularidades que enfrente el caso de su esposo al el único “presunto inocente” que se encuentra detenido, mientras que otros que también son investigados, permanecen en libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aduanas-endurece-postura-ante-huachicol-fiscal-BB23110331

A través de una entrevista en Radio Fórmula, Mónica Gámez declaró que hay documentos omitidos que no están siendo utilizados por la Fiscalía General de la República ( FGR) en el proceso de Huachicol Fiscal.

Según Mónica, estos documentos permanecen ocultos y que se niegan a utilizar, podrían demostrar la inocencia de su esposo en el caso de Huachicol Fiscal. Según sus declaraciones, estos se encuentran reservados por motivos de seguridad nacional, siendo la Marina quien ha mantenido estos documentos bajo reserva por cinco años. “¿Cómo nos vamos a defender si la información está reservada?”, declaró.

De la misma manera denuncia la desigualdad de las autoridades sobre el caso, pues Gámez señala que mientras a su esposo Fernando Farías se le tiene como culpable y detenido, otras figuras también mencionadas en las investigaciones, como Andy López, no enfrentan el mismo proceso y consecuencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/esposa-de-fernando-farias-denuncia-persecucion-en-hermosillo-y-pide-proteccion-ante-temor-por-su-seguridad-DI23095666

El pasado 26 de agosto, Mónica, habría denunciado a través de redes sociales que estaba siendo amenazada y perseguida, debido al caso de su esposo por el tema de Huachicol. Por lo que pedía protección a las autoridades para ella y su familia.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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