La polarización política está dañando gravemente a México

La polarización afectiva abreva en la descalificación moral del oponente más que en diferencias programáticas profundas. A través de las redes digitales se amplifican los mensajes de confrontación, aislando a los usuarios en burbujas informativas. De tal suerte que no hay más verdad que las que se ventila en las mañaneras y en todo género de declaraciones banqueteras o formales. Y sin pena alguna hacen acusaciones, sin ruborizarse ni un ápice. Es una falta de respeto a los mexicanos que también pagamos sus jugosas dietas.

La polarización política se viene alimentando con discursos emocionales y excluyentes, con ello se van recrudeciendo las diferencias y como consecuencia se reduce la capacidad de acuerdo social al transformar al adversario en un enemigo y erosionar las bases de la democracia. Hoy en este país y no es un secreto, vemos cómo el actual régimen moviliza a sus huestes para irse en contra de un rival común.

La polarización es un verdadero estorbo para llegar a consensos. A grado tal de que oponerse a ella, se percibe como una traición. Hágame el refabrón cabor. Con su permiso don Armando. La polarización impone una lógica de suma cero y negociar se percibe como una traición. El desgaste democrático es escandaloso, no les da ni tantita pena hacerse los occisos con escándalos –el último el del exgobernador que se fue, volvió, y se volvió a ir-. La transgresión a las normas jurídicas se ha vuelto cotidiana.

El antagonismo traslada incluso hasta al ámbito laboral y PERSONAL la crispación. Hay familias divididas producto del encono generado a través de las redes sociales. Hay toda una infraestructura para hacerlo. Miles de bots desatados transmiten comentarios a modo ilustrados con consignas o a secas. ¿Hacia dónde vamos con esta tenebra? ¿Qué quieren hacer con México? Mi amiga Laurita dice que se lo quieren tragar y en su lugar traerse los fracasos del socialismo a la cubana y a la venezolana. Mi pregunta es: ¿eso es lo que queremos los mexicanos? Lo que se necesita hoy día es fomentar el diálogo entre quienes tienen visiones distintas, atenuar el discurso público y sobre todo traer de vuelta la confianza institucional.

La política polarizada es un asunto bien complejo, a lo que contribuyen diversos factores, tanto sociales, políticos, económicos y de comunicación. Entender esto es esencial para explicarse un fenómeno que pudre de manera terrible los sistemas democráticos. Una sociedad polarizada tergiversa la realidad en que se vive. Los problemas no son negros ni blancos. Tienen diversos matices, pero en un régimen polarizado esto NO LES DA SU GANA VERLO. No hay soluciones mágicas para resolver la problemáticas de estos tiempos.

En su reciente visita a España, el Papa León XIV dio un discurso que dejo sorprendidos a quienes ahí estuvieron. No se anduvo con chiquitas, dijo las cosas como son. Los políticos son el reflejo de la sociedad en que vivimos. Ya es hora de recapitulaciones, de madurez, de civismo de una clase como es la política, de centrarse nada más en su visión de lo que debe de ser, de hacerse los occisos, de fingir que todo está bien, porque así lo repite la Presidente de la República y sus corifeos. No, no estamos bien. En México hay muchos pobres, y lo van seguir siendo porque no hay interés genuino de sacarlos de la barranca en la que viven –si es que eso es vivir– hacinados. No hay dinero que alcance para sacar a millones de marginados. ¿Qué hay gente que si necesita el apoyo? Pues claro que si, por eso se hace un estudio muy puntual. Se les debe dar a los que realmente lo requieran. Hoy se reparte a la perversa, es decir sin son ni trón, así como rebaño y listos para cada elección. Y aplaudiendo y echando vítores a su mecenas y a su personera. En una sociedad polarizada, dicen los expertos en el tema, “triste e indignantemente hay una mayoría identificada con uno de los bandos y perciben negativamente todo lo relativo al otro, mientras que los ciudadanos que mantienen posiciones moderadas son minoría”.

El Santo Padre dijo textualmente que hay que superar las ideologías prefabricadas, aquellas que no buscan una solución de verdad sino solo captar la atención de la ciudadanía. La realidad no se cambia por arte de magia, la pobreza no se cura con dádivas, ni con despensas. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero no permea a todos los estratos sociales. Hay gente joven, fuerte, sana para trabajar y también le dan pensión. Eso cala como una mentada de madre en el ánimo de quienes no compartimos algo tan mezquino.