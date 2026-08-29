La polarización política está dañando gravemente a México

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La polarización política está dañando gravemente a México

La polarización política se viene alimentando con discursos emocionales y excluyentes, con ello se van recrudeciendo las diferencias y como consecuencia se reduce la capacidad de acuerdo social al transformar al adversario en un enemigo y erosionar las bases de la democracia. Hoy en este país y no es un secreto, vemos cómo el actual régimen moviliza a sus huestes para irse en contra de un rival común.

La polarización afectiva abreva en la descalificación moral del oponente más que en diferencias programáticas profundas. A través de las redes digitales se amplifican los mensajes de confrontación, aislando a los usuarios en burbujas informativas. De tal suerte que no hay más verdad que las que se ventila en las mañaneras y en todo género de declaraciones banqueteras o formales. Y sin pena alguna hacen acusaciones, sin ruborizarse ni un ápice. Es una falta de respeto a los mexicanos que también pagamos sus jugosas dietas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/manana-ya-esta-a-la-vuelta-AK22828822

La polarización es un verdadero estorbo para llegar a consensos. A grado tal de que oponerse a ella, se percibe como una traición. Hágame el refabrón cabor. Con su permiso don Armando. La polarización impone una lógica de suma cero y negociar se percibe como una traición. El desgaste democrático es escandaloso, no les da ni tantita pena hacerse los occisos con escándalos –el último el del exgobernador que se fue, volvió, y se volvió a ir-. La transgresión a las normas jurídicas se ha vuelto cotidiana.

El antagonismo traslada incluso hasta al ámbito laboral y PERSONAL la crispación. Hay familias divididas producto del encono generado a través de las redes sociales. Hay toda una infraestructura para hacerlo. Miles de bots desatados transmiten comentarios a modo ilustrados con consignas o a secas. ¿Hacia dónde vamos con esta tenebra? ¿Qué quieren hacer con México? Mi amiga Laurita dice que se lo quieren tragar y en su lugar traerse los fracasos del socialismo a la cubana y a la venezolana. Mi pregunta es: ¿eso es lo que queremos los mexicanos? Lo que se necesita hoy día es fomentar el diálogo entre quienes tienen visiones distintas, atenuar el discurso público y sobre todo traer de vuelta la confianza institucional.

La política polarizada es un asunto bien complejo, a lo que contribuyen diversos factores, tanto sociales, políticos, económicos y de comunicación. Entender esto es esencial para explicarse un fenómeno que pudre de manera terrible los sistemas democráticos. Una sociedad polarizada tergiversa la realidad en que se vive. Los problemas no son negros ni blancos. Tienen diversos matices, pero en un régimen polarizado esto NO LES DA SU GANA VERLO. No hay soluciones mágicas para resolver la problemáticas de estos tiempos.

En su reciente visita a España, el Papa León XIV dio un discurso que dejo sorprendidos a quienes ahí estuvieron. No se anduvo con chiquitas, dijo las cosas como son. Los políticos son el reflejo de la sociedad en que vivimos. Ya es hora de recapitulaciones, de madurez, de civismo de una clase como es la política, de centrarse nada más en su visión de lo que debe de ser, de hacerse los occisos, de fingir que todo está bien, porque así lo repite la Presidente de la República y sus corifeos. No, no estamos bien. En México hay muchos pobres, y lo van seguir siendo porque no hay interés genuino de sacarlos de la barranca en la que viven –si es que eso es vivir– hacinados. No hay dinero que alcance para sacar a millones de marginados. ¿Qué hay gente que si necesita el apoyo? Pues claro que si, por eso se hace un estudio muy puntual. Se les debe dar a los que realmente lo requieran. Hoy se reparte a la perversa, es decir sin son ni trón, así como rebaño y listos para cada elección. Y aplaudiendo y echando vítores a su mecenas y a su personera. En una sociedad polarizada, dicen los expertos en el tema, “triste e indignantemente hay una mayoría identificada con uno de los bandos y perciben negativamente todo lo relativo al otro, mientras que los ciudadanos que mantienen posiciones moderadas son minoría”.

El Santo Padre dijo textualmente que hay que superar las ideologías prefabricadas, aquellas que no buscan una solución de verdad sino solo captar la atención de la ciudadanía. La realidad no se cambia por arte de magia, la pobreza no se cura con dádivas, ni con despensas. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero no permea a todos los estratos sociales. Hay gente joven, fuerte, sana para trabajar y también le dan pensión. Eso cala como una mentada de madre en el ánimo de quienes no compartimos algo tan mezquino.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-violencia-contra-las-mujeres-persiste-MB22984778

Su discurso fue para todos, y en esos todos estaban los políticos de aquellas latitudes. Pero eso no obsta para hacer un llamado a los de casa para que tengamos bien presente el compromiso que adquirimos con la sociedad el día que llegamos a un cargo público, sea de elección o de designación. Los políticos, subrayo, venimos de esa sociedad, somos un reflejo de la misma.

Hago un llamado respetuoso a todos los políticos de Coahuila para que al margen de colores partidistas, trabajemos a favor de quienes nos pagan la dieta y confían en nuestro desempeño. Busquemos juntos las soluciones a nuestras problemáticas. No más mentiras, ni poses para salir en la foto de aquí y de acullá. Mandemos a la goma las posiciones extremas, construyamos puentes para el entendimiento, no para el divisionismo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Democracia
Opinión
Política México

Esther Quintana

Esther Quintana

Columna: Dómina. Nacida en Acapulco, Guerrero, Licenciada en Derecho por la UNAM. Representante ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Coahuila para los procesos electorales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.

Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa